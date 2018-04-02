Можно брать! Билеты на «ИгроМир»/Comic Con Russia 2018 уже поступили в продажу

На сайте крупнейшей российской выставки видеоигр и виртуальной реальности «ИгроМир 2018» открылась продажа билетов. Отмечайте в календаре: фестиваль будет идти с 5 по 7 октября (пресса и специалисты могут пройти 4-го). Место проведения привычное — Москва , Крокус Экспо. Вот сколько будет стоить билет:

Билет на пятницу (5 октября) — 900 рублей. Билет на субботу (6 октября) — 1300 рублей. Билет на воскресенье (7 октября) — 1100 рублей.

Кроме того, доступен и VIP-билет за 7000 рублей, который включает в себя проход на одного человека на все дни фестиваля, отдельный вход, личный бейдж, сувениры и рюкзак.