Ещё
Можно брать! Билеты на «ИгроМир»/Comic Con Russia 2018 уже поступили в продажу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Можно брать! Билеты на «ИгроМир»/Comic Con Russia 2018 уже поступили в продажу 

Мир фантастики 2 часа назад
Фото: Мир фантастики
На сайте крупнейшей российской выставки видеоигр и виртуальной реальности «ИгроМир 2018» открылась продажа билетов. Отмечайте в календаре: фестиваль будет идти с 5 по 7 октября (пресса и специалисты могут пройти 4-го). Место проведения привычное — Москва, Крокус Экспо. Вот сколько будет стоить билет:
Билет на пятницу (5 октября) — 900 рублей. Билет на субботу (6 октября) — 1300 рублей. Билет на воскресенье (7 октября) — 1100 рублей.
Кроме того, доступен и VIP-билет за 7000 рублей, который включает в себя проход на одного человека на все дни фестиваля, отдельный вход, личный бейдж, сувениры и рюкзак.
Не забывайте, что билет на «ИгроМир» даёт право прохода и на Comic Con Russia, который развернётся в то же время. Пока ещё неизвестно, кого из гостей пригласят в этом году, но ранее организаторы звали Кристофера Ллойда, Рутгера Хауэра, Нейтана Филлиона, Мишу Коллинза и других.
Мир фантастики: последние новости
The Pirate Bay майнит криптовалюту через браузеры пользователей Умер знаменитый астрофизик Стивен Хокинг «Последние джедаи» стали самым прибыльным фильмом в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться203
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение