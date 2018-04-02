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Призовой фонд III Всероссийского музыкального конкурса составит 4,3 млн рублей
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Призовой фонд III Всероссийского музыкального конкурса составит 4,3 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Призовой фонд III Всероссийского музыкального конкурса, который пройдет с 2018 по 2021 год, увеличен и составит 4,3 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор «Росконцерта» Алексей Лебедев.
"По решению председателя оргкомитета, министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского, мы значительно увеличили призовой фонд. На сегодняшний день лауреаты первых премий нашего конкурса будут получать в денежном эквиваленте 350 тыс. рублей, вторых премий — 250 тыс. рублей, третьих — 150 тыс. рублей", — заявил Лебедев, уточнив, что ранее размер I премии составлял 240 тыс.
Также увеличатся премии для дипломантов — до 50 тыс. рублей. Конкурсанты, дошедшие до третьего тура, но не отобранные в финал, получат денежные премии по 25 тыс. рублей. «В 2018 году мы решили увеличить количество участников, прошедших в третий тур, до 12 человек практически по всем специальностям. Раньше у нас в третий тур проходили 10 человек», — отметил глава «Росконцерта», уточнив, что это связано с надеждами на сильных участников из регионов.
Прием заявок стартовал в понедельник, 2 апреля. «Еще одно нововведение: теперь заявки можно подать в электронной форме на сайте конкурса muzkonkurs.ru», — заметил Лебедев. В этом году конкурсанты будут соревноваться по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель» и «Сольное пение».
О Всероссийском музыкальном конкурсе
Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в марте 2010 года распоряжением правительства РФ и призван возродить традиции своего легендарного «предшественника» — Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году и открывшего миру имена Гилельса, Рихтера, Ойстраха, Ростроповича, Атлантова, Образцовой, Мравинского и Темирканова.
Конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний. В первый год музыканты соревнуются по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель» и «Сольное пение». Во второй — по специальностям «Камерные ансамбли», «Хоровое дирижирование» и «Оперно-симфоническое дирижирование». Третий год: «Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов», «Ударные инструменты», «Орган» и «Арфа». Заключительный год цикла посвящен «Народным инструментам» и «Дирижированию оркестром народных инструментов».
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