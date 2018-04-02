Призовой фонд III Всероссийского музыкального конкурса составит 4,3 млн рублей

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Призовой фонд III Всероссийского музыкального конкурса, который пройдет с 2018 по 2021 год, увеличен и составит 4,3 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор «Росконцерта» Алексей Лебедев.

"По решению председателя оргкомитета, министра культуры РФ Владимира Ростиславовича Мединского , мы значительно увеличили призовой фонд. На сегодняшний день лауреаты первых премий нашего конкурса будут получать в денежном эквиваленте 350 тыс. рублей, вторых премий — 250 тыс. рублей, третьих — 150 тыс. рублей", — заявил Лебедев, уточнив, что ранее размер I премии составлял 240 тыс.

Также увеличатся премии для дипломантов — до 50 тыс. рублей. Конкурсанты, дошедшие до третьего тура, но не отобранные в финал, получат денежные премии по 25 тыс. рублей. «В 2018 году мы решили увеличить количество участников, прошедших в третий тур, до 12 человек практически по всем специальностям. Раньше у нас в третий тур проходили 10 человек», — отметил глава «Росконцерта», уточнив, что это связано с надеждами на сильных участников из регионов.

Прием заявок стартовал в понедельник, 2 апреля. «Еще одно нововведение: теперь заявки можно подать в электронной форме на сайте конкурса muzkonkurs.ru», — заметил Лебедев. В этом году конкурсанты будут соревноваться по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель» и «Сольное пение».

О Всероссийском музыкальном конкурсе

Всероссийский музыкальный конкурс был учрежден в марте 2010 года распоряжением правительства РФ и призван возродить традиции своего легендарного «предшественника» — Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году и открывшего миру имена Гилельса, Рихтера, Ойстраха, Ростроповича, Атлантова, Образцовой, Мравинского и Темирканова.

Конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний. В первый год музыканты соревнуются по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель» и «Сольное пение». Во второй — по специальностям «Камерные ансамбли», «Хоровое дирижирование» и «Оперно-симфоническое дирижирование». Третий год: «Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов», «Ударные инструменты», «Орган» и «Арфа». Заключительный год цикла посвящен «Народным инструментам» и «Дирижированию оркестром народных инструментов».