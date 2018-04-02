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Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель
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Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул важность придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель.
Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время участия в добровольных лесопосадках в Пекине.
Руководящие кадры различных уровней должны показать кадровым работникам и массам личный пример, участвуя в добровольной посадке деревьев и относясь к окружающей среде как к собственной жизни, отметил он.
В лесопосадках также приняли участие Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань. -0-
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