Си Цзиньпин призвал придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель

Пекин, 2 апреля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник подчеркнул важность придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель.

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время участия в добровольных лесопосадках в Пекине.

Руководящие кадры различных уровней должны показать кадровым работникам и массам личный пример, участвуя в добровольной посадке деревьев и относясь к окружающей среде как к собственной жизни, отметил он.