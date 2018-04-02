Российская вечеринка Евровидения состоится 7 апреля в Москве 

Российская pre-party по случаю международного песенного конкурса «Евровидение-2018» состоится 7 апреля в день рождения российской участницы Юлии Самойловой. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия. «Вот уже восьмой год подряд в Москве проходят официальные pre-party „Евровидения“, где представитель нашей̆ страны презентует свою песню. На это событие собираются звезды „Евровидения“ разных лет, артисты и самые преданные поклонники мероприятия», — приводит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что Юлия Самойлова 7 апреля впервые исполнит песню I Won't Break для поклонников конкурса.
«В этом году организаторы подготовили несколько сюрпризов. Одним из них станет приглашение известного британского блогера Уильяма Ли Адамса (Wiwibloggs), который проведёт красную ковровую дорожку», — подчеркнули в пресс-службе.
Кроме того, специальным гостем вечера станет Филипп Киркоров. Также ожидается выступление множества артистов, включая участников Евровидения-2018 от Армении, Молдавии и Азербайджана.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Госдуме оценили шансы Самойловой на конкурсе «Евровидение».