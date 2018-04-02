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Блогера Варламова допросили китайские чекисты
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Блогера Варламова допросили китайские чекисты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ЭКД!
Блогера Илью Варламова в ходе туристической поездки в китайский город Хэйхе, расположенный рядом с Благовещенском, задержали местные силовики.
Варламов прилетел в Хэйхе в воскресенье, о чем рассказал в своем блоге в Livejournal. Россиянин вместе с товарищем попросил китайского таксиста повозить их по городу, чтобы посмотреть, как он развивается. Когда Варламов проходил таможенный контроль, собираясь уехать из Хэйхе в Благовещенск, его и друга задержали силовики.
В участке россиян спрашивали о том, зачем блогер снимал дома, районы и людей.
«Возглавляет чекистов довольно милая девушка в штатском. На вид ей лет 30, хорошо говорит по-русски. Спрашивает, что мы снимали, просит показать фотографии. Я показываю, но там ничего интересного», — рассказал Варламов.
Затем девушка спросила, с какой россияне просили таксиста возить их в определенные места. После этого, по мнению блогера, цель задержания стала ясна.
«Таксист, который получил 200 юаней за пять часов экскурсии по городу, решил, что мы шпионы. Ну да: два парня, обвешанные камерами, вместо проституток, массажных салонов и ресторанов просят показывать дома, дворы и расспрашивают про строящийся мост! Сразу после поездки водитель поехал в местное отделение госбезопасности и написал донос! Слил, что мы снимали, где мы живем. К нам приставили слежку, и в терминале нас уже ждали», — отметил он.
В итоге Варламова вместе с другом на полицейской машине отвезли обратно в таможенный терминал, после чего они уехали в Благовещенск.
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