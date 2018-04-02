В течение трех апрельских дней в ЮЗАО будет проходить фестиваль «Дни космонавтики»

В культурном центре «Вдохновение» для жителей ЮЗАО будут раскрыты все тайны покорения космоса на фестивале «Дни космонавтики». Гостей центра будут ждать лекции, художественные и документальные кинопоказы, мобильный планетарий, а также интерактивные программы. Поучаствовать в мероприятиях можно бесплатно по регистрации на сайте культурного центра.

«В течение трех дней фестиваля гости смогут ознакомиться с тематической выставкой, посвященной значимым событиям в космонавтике, послушать звуки космоса, посмотреть 3D-модели Солнечной системы, полностью погрузиться в тайны Вселенной в «Мобильном планетарии»», — сообщается на сайте «Вдохновения».

Фестиваль откроется 12 апреля показом научно-популярного фильма «Небо над Нейтрино». Начало в 18.00. В 19.30 желающие могут побывать на лекции «Космос в искусстве», а 13 апреля в 18.30, 19.00, 19.30 посетителей будет ждать полное погружение в космическое пространство с помощью мобильного планетария. Продлится фестиваль до 14 апреля. Его финальным событием станет концерт проекта «Стань звездой», который начнется в 17.00.