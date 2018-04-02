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Стала известна причина падения первого беспилотника «Почты России»
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Стала известна причина падения первого беспилотника «Почты России» 

Свободная пресса 2 часа назад
Первый беспилотник «Почты России» упал из-за нештатного отключения электронного оборудования. Причины неисправности выясняться после расшифровки телеметрических данных. Об этом заявили в компании «Рудрон/Экспедитор 3М».
Ранее сообщалось, что в рамках тестового запуска беспилотник с грузом должен был преодолеть по воздуху 35 километров от столицы республики Улан-Удэ до села Тарбагатай. Однако аппарат потерпел крушение вскоре после отрыва от земли (фото), пишет НСН.
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