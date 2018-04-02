Стала известна причина падения первого беспилотника «Почты России»

Первый беспилотник «Почты России» упал из-за нештатного отключения электронного оборудования. Причины неисправности выясняться после расшифровки телеметрических данных. Об этом заявили в компании «Рудрон/Экспедитор 3М».

Ранее сообщалось, что в рамках тестового запуска беспилотник с грузом должен был преодолеть по воздуху 35 километров от столицы республики Улан-Удэ до села Тарбагатай . Однако аппарат потерпел крушение вскоре после отрыва от земли (фото), пишет НСН.