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Ямальская тундра покрылась сотнями трупов
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Ямальская тундра покрылась сотнями трупов 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В тундре Ямальского района ЯНАО погибли несколько сотен оленей. По предварительным данным, причиной случившегося стали тяжелые погодные условия.
"Из-за длительных морозов (в течение 40 дней) и сильных ветров образовался плотный, сухой слой наста до 15 сантиметров, затруднивший доступ оленей к кормовым ресурсам", — объяснили РИА Новости в Научном центре изучения Арктики.
Получив сигнал о гибели оленей от местного предприятия, занимающегося разведением животных, в район вылетела группа специалистов. В общей сложности потери предприятия «Ямальское» составили 400 голов животных, оленеводы-частники сообщили о падеже еще около 600 оленей.
Оттепель должна прийти в регион в середине апреля. До этого времени животным поможет продержаться комбикорм и минерально-солевая подкормка, в том числе привезенные ранее в тундру специальным бортом.
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