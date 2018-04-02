В Ямальском районе подтвердились случаи падежа оленей. Специалисты продолжают работать в тундре

Сегодня группа специалистов продолжает работать в Ямальском районе, откуда в конце прошлой недели поступили сигналы о гибели оленей.

Напомним, о случаях падежа животных сообщили работники муниципального оленеводческого предприятия «Ямальское», выпасающих стадо в Сеяхинской тундре. Из-за погодных условий вылет из Салехарда , запланированный на 31 марта задержался на сутки. Информация, поступившая от оленеводов, подтвердилась. В настоящее время специалисты окружной службы ветеринарии, департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия и Научного центра изучения Арктики продолжают облет стойбищ.

Как по телефону корреспонденту ИА «Север-пресс» сообщил один из участников экспедиции, ветеринарные врачи изучают клиническое состояние оленей и проводят исследования для исключения инфекционных болезней.

Также участники облета отмечают, что тундра покрыта плотным слоем снега — «он выдерживает даже севший вертолет». Научные сотрудники проводят замеры толщины снега и определяют доступность кормовой базы для животных. С собой специалисты привезли ветеринарные медикаменты и минеральную подкормку для ослабленных животных. Работа продолжается. В планах на сегодня — посещение еще нескольких оленеводческих бригад в Тамбейской тундре на севере района.

Напомним, в 2014 году из-за сложных погодных условий в тундре погибло по последним данным около 70 тыс. голов оленей. Главной причиной стала также бескормица.

В этом году темпы падежа несравнимы с ситуацией 2014 года, количество павших животных — около 1000 голов. Специалисты надеются, что скорое потепление стабилизирует ситуацию.