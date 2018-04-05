Эксперт: случаи массовой гибели оленей в ямальской тундре являются сезонными

ТАСС . 5 апреля. Случаи массовой гибели северных оленей в стадах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в феврале 2018 года — сезонное и традиционное для весеннего периода явление, сообщил в четверг журналистам руководитель Салехардского центра ветеринарии Сергей Рябов по итогам экспедиции, организованной после поступления информации о массовом падеже оленей.

Ранее сообщалось, что ветеринары, представители Научного центра изучения Арктики, департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО и других 4 апреля завершили экспедицию по Ямальскому району округа. Во время облета пастбищ Сеяхинской и Тамбейской тундр случаи гибели оленей подтвердились: потери муниципального оленеводческого предприятия «Ямальское» составили около 400 голов животных, а у оленеводов-частников — около 600.

"Информация по падежу поступила 30 марта, сразу же была организована оперативная группа

Причины падежа сейчас устанавливаются, точные мы пока сказать не можем, поскольку это длительный процесс. Предварительно, можно сказать о том, что это все-таки является сезонным явлением

Во всех этих точках и оленеводческих бригадах проводилась вакцинация [от сибирской язвы] в 2017 году, все животные привиты", — сказал Рябов.

По его словам, отрабатывалась и версия бешенства, которое характерно для этого периода, однако оно, отметил специалист, не может носить такого массового характера. «Падеж ориентировочно начался с февраля, …сейчас продолжаются дополнительные исследования для выяснения причин», — уточнил он.

Также ранее сообщалось, что директор Научного центра изучения Арктики Антон Синицкий в ходе поездки изучил ландшафт пастбищ и состояние поверхности снежного покрова. Он отметил, что из-за длительных морозов и сильных ветров образовался плотный сухой слой наста до 15 сантиметров, затруднивший доступ оленей к кормовым ресурсам, и обратил внимание на угнетенность лишайникового покрова под толщей снега.

На Ямале насчитывается более 600 тыс. северных оленей — это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. Летом 2016 года на территории округа была зафиксирована вспышка сибирской язвы, вызванная аномальной жарой. Из-за нее погибли более 2,5 тыс. оленей.