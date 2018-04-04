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На квитанциях за услуги ЖКХ запретили публиковать рекламу
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На квитанциях за услуги ЖКХ запретили публиковать рекламу 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Документ публикует "Российская газета".
Размещение рекламы не допускается на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов. Запрет не касается социальной рекламы и справочной информации. Нововведения вступят в силу по истечении шестидесяти дней после официального опубликования.
От граждан поступало много жалоб по поводу засилья рекламной информации на платежных документах, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и содержания жилого помещения, указал в пояснительной записке автор поправок, депутат Госдумы Дмитрий Литвинцев. Часто из-за экономии печатного места для размещения рекламы вся обязательная информация печаталась очень мелким шрифтом и была нечитаемой для пенсионеров или людей со слабым зрением. Суды уже такую рекламу признают ненадлежащей и противоречащей Правилам предоставления коммунальных услуг.
Теперь прочесть информацию на самой платежке будет проще. К ней относятся, например, сведения о плательщике и исполнителе услуг, наименование и реквизиты получателя платежей, расчет размера платы, сроки и способы ее внесения, нормативы потребления коммунальных услуг.
"Жителей рекламная информация может путать. Она рассеивает внимание и воспринимается с некоторым напряжением", — соглашается профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.
Если же какая-то реклама полезна для жителей, то для ее распространения есть средства массовой информации и различные приспособления в общественных местах, указывает он. «В последнее время управляющие компании устанавливают информационные доски во дворах, у подъездов. Они могут использоваться в том числе и для рекламы», — говорит Щербаков. Стоит развивать такое направление информирования жителей, это более цивилизованный способ, так как доступ к информации есть, но она никому не мешает, считает эксперт.
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