По краснодарским улицам ходила большая горилла 

Краснодар. 2 апреля — Новая Кубань. Инцидент произошел сегодня утром.
Крупная обезьяна испугала прохожих и автолюбителей на ул. Октябрьской. Животное решило прогуляться по проезжей части в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Очевидцы выложили видео в социальные сети.
Выяснилось, что обезьяна сбежала из «Королевского цирка Гии Эрадзе», который сейчас находится на гастролях в краевой столице.
— Всё закончилось хорошо, Ричарда удалось поймать. Сейчас все животные цирка находятся на своих местах. — успокоили горожан в краснодарском цирке.