По краснодарским улицам ходила большая горилла

Краснодар . 2 апреля — Новая Кубань. Инцидент произошел сегодня утром.

Крупная обезьяна испугала прохожих и автолюбителей на ул. Октябрьской. Животное решило прогуляться по проезжей части в непосредственной близости от остановки общественного транспорта. Очевидцы выложили видео в социальные сети.

Выяснилось, что обезьяна сбежала из «Королевского цирка Гии Эрадзе », который сейчас находится на гастролях в краевой столице.

— Всё закончилось хорошо, Ричарда удалось поймать. Сейчас все животные цирка находятся на своих местах. — успокоили горожан в краснодарском цирке.