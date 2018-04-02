Саратовец угрожал взорвать брата гранатой

Инцидент произошел днем 2 апреля на улице Провиантская областного центра.

Как сообщили очевидцы происшествия, в доме № 7 местный житель грозил взорвать гранату. Выяснилось, что освободившийся из мест не столь отдаленных мужчина наведывался к своим родителям в гости. Но не с целью помочь старикам, а — поживиться.

Нерадивый сын забирал ценные вещи из квартиры отца и матери, а потом продавал их за бесценок. Этому решил воспрепятствовать брат подозреваемого. Родственник дал отпор, а в ответ получил угрозу быть взорванным гранатой.

Для пущей острастки мужчина показал орудие, которым он собирался пустить на воздух все вокруг, включая брата. На выручку подоспели полицейские, которые повязали дебошира. В квартире была, действительно, изъята граната, но не настоящая, а лишь ее муляж. Правоохранители проводят проверку.