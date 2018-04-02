Ещё
«Сэкономили те, у кого счетчики»: жители области получили корректировку оплаты за отопление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сэкономили те, у кого счетчики»: жители области получили корректировку оплаты за отопление 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Самаре и Тольятти теплоэнергетики провели перерасчет оплаты за отопление и горячую воду за 2017 год. Это связано с установкой общедомовых приборов учета.
— Жители многоквартирных домов, где стоят такие счетчики, оплачивают тепловую энергию по системе 1/12. То есть за основу берется потребление конкретного здания за предыдущий год и делится на 12 месяцев. Разница между расчетным и фактическим потреблением корректируется по итогам года в соответствии с законодательством. При отсутствии общедомового прибора учета среднемесячный объем потребления тепловой энергии не рассчитывается. При расчете размера платы применяют норматив, — пояснили представители компании «Т Плюс».
По итогам 2017 года сотрудники организации сделают корректировку оплаты тепла в сторону уменьшения для 55 многоквартирных домов Самары и Тольятти, в которых проживает 3469 семей. Они потребили меньше тепловой энергии, чем было изначально рассчитано. Но есть и обратная ситуация.
— Для двух жилых домов (145 семей) корректировку оплаты произведут в сторону увеличения. Реальное потребление тепловой энергии в этих домах было больше, чем расчетное, — рассказали представители компании.
63.ru: последние новости
Самарский актер исполнил на улице ритуальный танец с маракасами, чтобы вызвать весну В апреле температура воздуха в Самаре будет держаться в пределах 6-7 градусов тепла В центре Самары у памятника архитектуры отвалилась лепнина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться191
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение