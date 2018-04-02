«Сэкономили те, у кого счетчики»: жители области получили корректировку оплаты за отопление

Самаре и Тольятти теплоэнергетики провели перерасчет оплаты за отопление и горячую воду за 2017 год. Это связано с установкой общедомовых приборов учета.

— Жители многоквартирных домов, где стоят такие счетчики, оплачивают тепловую энергию по системе 1/12. То есть за основу берется потребление конкретного здания за предыдущий год и делится на 12 месяцев. Разница между расчетным и фактическим потреблением корректируется по итогам года в соответствии с законодательством. При отсутствии общедомового прибора учета среднемесячный объем потребления тепловой энергии не рассчитывается. При расчете размера платы применяют норматив, — пояснили представители компании «Т Плюс»

По итогам 2017 года сотрудники организации сделают корректировку оплаты тепла в сторону уменьшения для 55 многоквартирных домов Самары и Тольятти, в которых проживает 3469 семей. Они потребили меньше тепловой энергии, чем было изначально рассчитано. Но есть и обратная ситуация.

— Для двух жилых домов (145 семей) корректировку оплаты произведут в сторону увеличения. Реальное потребление тепловой энергии в этих домах было больше, чем расчетное, — рассказали представители компании.