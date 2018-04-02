Ещё
Начал работу «Инновационный шелковый путь»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начал работу «Инновационный шелковый путь» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На территории Российско-китайского инновационного парка будущего начал работу Международный центр интеллектуальной собственности «Инновационный Шелковый путь».
— Создание центра — крайне своевременная мера, которая позволит защитить интересы компаний РФ в Китае и предприятий КНР в России, даст возможность российским изобретателям успешно развиваться и получать поддержку, и именно поэтому в проекте активно участвует Всероссийское общество рационализаторов и изобретателей, — заявил глава Роспатента Григорий Ивлиев.
Данный проект осуществляется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о необходимости непрерывного технологического развития страны и создания условий для самореализации граждан и поддержки талантов.
— Количество заявок на патентование новейших китайских разработок в России с текущего года будет динамично возрастать, — считает генеральный директор российско-китайского Международного центра интеллектуальной собственности «Инновационный Шелковый путь» Дмитрий Орлов. — Этому будет способствовать динамично увеличивающийся двусторонний товарооборот и рост инвестиций, а также активная реализация в Китае программы по превращению этой страны в инновационную сверхдержаву.
Важную роль сыграет и созданный в Пекине совместный с Россией центр по защите интеллектуальной собственности, который заручился поддержкой со стороны двух патентных ведомств.
В прошлом году число заявок на патентование изобретений в Китае превысило отметку 1,3 миллиона штук, увеличившись в годовом исчислении более чем на 14 процентов.
— Можно представить поток заявок на регистрацию китайских изобретений в РФ, особенно с учетом того, что сфера высоких технологий сейчас на взлете, — говорит эксперт. — Что касается экспорта интеллектуальной собственности из России в Китай, заинтересованные лица и компании получат от нашего центра гарантии безопасности выхода на китайский рынок. В числе учредителей совместного с КНР проекта выступает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, куда входит более 100 тысяч изобретателей.
Вечерняя Москва: последние новости
«С новым месяцем!»: Илон Маск поздравил подписчиков своего микроблога сообщением о банкротстве Tesla Законопроект об удалении порочащих честь сведений из интернета внесен в Госдуму Число пострадавших при пожаре в Кемерово возросло до 79 человек
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться198
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение