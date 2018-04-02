Начал работу «Инновационный шелковый путь»

На территории Российско-китайского инновационного парка будущего начал работу Международный центр интеллектуальной собственности «Инновационный Шелковый путь».

Григорий Ивлиев. — Создание центра — крайне своевременная мера, которая позволит защитить интересы компаний РФ Китае и предприятий КНР в России, даст возможность российским изобретателям успешно развиваться и получать поддержку, и именно поэтому в проекте активно участвует Всероссийское общество рационализаторов и изобретателей, — заявил глава Роспатента

Данный проект осуществляется в соответствии с поручением президента России Владимира Путина о необходимости непрерывного технологического развития страны и создания условий для самореализации граждан и поддержки талантов.

— Количество заявок на патентование новейших китайских разработок в России с текущего года будет динамично возрастать, — считает генеральный директор российско-китайского Международного центра интеллектуальной собственности «Инновационный Шелковый путь» Дмитрий Орлов . — Этому будет способствовать динамично увеличивающийся двусторонний товарооборот и рост инвестиций, а также активная реализация в Китае программы по превращению этой страны в инновационную сверхдержаву.

Важную роль сыграет и созданный в Пекине совместный с Россией центр по защите интеллектуальной собственности, который заручился поддержкой со стороны двух патентных ведомств.

В прошлом году число заявок на патентование изобретений в Китае превысило отметку 1,3 миллиона штук, увеличившись в годовом исчислении более чем на 14 процентов.

— Можно представить поток заявок на регистрацию китайских изобретений в РФ, особенно с учетом того, что сфера высоких технологий сейчас на взлете, — говорит эксперт. — Что касается экспорта интеллектуальной собственности из России в Китай, заинтересованные лица и компании получат от нашего центра гарантии безопасности выхода на китайский рынок. В числе учредителей совместного с КНР проекта выступает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, куда входит более 100 тысяч изобретателей.