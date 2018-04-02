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Комиссия Мосгордумы одобрила создание монумента кадетам России
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Комиссия Мосгордумы одобрила создание монумента кадетам России 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям одобрила создание монумента по увековечению памяти кадетов России, такое решение было принято в ходе заседания комиссии.
Предварительно монумент могут установить на Поклонной горе или на Суворовской площади.
"Все за то, чтобы был такой монумент. Думаю, в дальнейшем нужна совместная работа для того, чтобы этот памятник появился", — сказал председатель комиссии Евгений Герасимов.
Предложение также поддержали в департаменте культурного наследия и Москомархитектура.
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