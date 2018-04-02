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В Ижевске признали виновным мужчину, из-за которого 11 человек отравились хлором в бассейне
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В Ижевске признали виновным мужчину, из-за которого 11 человек отравились хлором в бассейне 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии. В обязанности обвиняемого входила очистка бассейна. Установлено, что перед началом работы гостинично-банного комплекса он не проверил качество воды и содержание обеззараживающих веществ, из-за чего концентрация хлора в воздухе была превышена в 6,7 раза, в воде — в 2,7 раза.
Обвиняемый добровольно возместил ущерб в размере 110 тыс. рублей. Суд назначил ему штраф 15 тыс. рублей.
В январе сообщалось, что в Подмосковье в результате отравления парами хлорамина в сауне пострадали семь детей.
Также URA.RU передавало о массовом отравлении участников детского хоккейного турнира в Челябинской области.
RT на русском: последние новости
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