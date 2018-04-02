В Ижевске признали виновным мужчину, из-за которого 11 человек отравились хлором в бассейне

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии. В обязанности обвиняемого входила очистка бассейна. Установлено, что перед началом работы гостинично-банного комплекса он не проверил качество воды и содержание обеззараживающих веществ, из-за чего концентрация хлора в воздухе была превышена в 6,7 раза, в воде — в 2,7 раза.

Обвиняемый добровольно возместил ущерб в размере 110 тыс. рублей. Суд назначил ему штраф 15 тыс. рублей.

В январе сообщалось, что в Подмосковье в результате отравления парами хлорамина в сауне пострадали семь детей.