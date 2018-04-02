В Лядском саду, в скверах Аксенова и Тинчурина не будет киосков

Этим летом в казанских парках появятся 37 объектов нестационарной торговли — тележки с мороженым и сладкой ватой, киоски и так далее.

«Это гораздо меньше, чем раньше, потому что мы считаем, что парки культуры и отдыха — это, в первую очередь, парки культуры и отдыха. И торговые объекты здесь это не самоцель, а только дополнительный сервис высокого качества для наших посетителей», — заявила на деловом понедельнике глава дирекции парков и скверов Алсу Саетова.

Киосков не будет в скверах Аксенова, Тинчурина, Дементьева, Лядском саду и сквере в Дербышках. Они небольшие, и торговые точки в их концепциях не предусмотрены.

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