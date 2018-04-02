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Жители Карелии выбрали новый логотип бренда «Сделано в Карелии»
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Жители Карелии выбрали новый логотип бренда «Сделано в Карелии» 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
За него проголосовало более тысячи жителей республики.
1 апреля на официальном интернет-портале Республики Карелия завершилось онлайн-голосование за знак соответствия системе добровольной сертификации продукции «Сделано в Карелии».
Наибольшее количество голосов получил логотип с изображением медведя. Его выбрали более тысячи жителей республики, принявших участие в голосовании. Второе место заняла эмблема, символизирующая карельскую природу.
Всего Министерством экономического развития и промышленности было разработано пять вариантов логотипа «Сделано в Карелии». Помимо медведя и символов карельской природы, респондентам предлагалось также проголосовать за стилизованное изображение резной розетки — типичного элемента карельского декора и изображение ветряка волшебной мельницы «Сампо» со стилизованной крышкой из эпоса «Калевала».
После выбора знака, утверждения его в раКВах системы добровольной сертификации, любой местный товаропроизводитель может получить такой знак качества по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам.
По материалам: ptzgovorit.ru
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