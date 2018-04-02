Жители Карелии выбрали новый логотип бренда «Сделано в Карелии»

За него проголосовало более тысячи жителей республики.

1 апреля на официальном интернет-портале Республики Карелия завершилось онлайн-голосование за знак соответствия системе добровольной сертификации продукции «Сделано в Карелии».

Наибольшее количество голосов получил логотип с изображением медведя. Его выбрали более тысячи жителей республики, принявших участие в голосовании. Второе место заняла эмблема, символизирующая карельскую природу.

Всего Министерством экономического развития и промышленности было разработано пять вариантов логотипа «Сделано в Карелии». Помимо медведя и символов карельской природы, респондентам предлагалось также проголосовать за стилизованное изображение резной розетки — типичного элемента карельского декора и изображение ветряка волшебной мельницы «Сампо» со стилизованной крышкой из эпоса «Калевала».

После выбора знака, утверждения его в раКВах системы добровольной сертификации, любой местный товаропроизводитель может получить такой знак качества по итогам лабораторных исследований на предмет соответствия стандартам.