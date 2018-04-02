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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню выполнения программ капремонта за 2017 год
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню выполнения программ капремонта за 2017 год 

Волга Ньюс 2 часа назад
При составлении рейтинга эксперты Центра «Народная экспертиза» использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.
Лидером рейтинга-2017 стала Белгородская область, на второй позиции оказалась Липецкая область. Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан. Самара оказалась в списке седьмой, таким образом ухудшив свой прошлогодний показатель на два пункта.
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