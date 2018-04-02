Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по уровню выполнения программ капремонта за 2017 год 

При составлении рейтинга эксперты Центра «Народная экспертиза» использовали отчеты, которые субъекты РФ размещают на официальном портале «Реформа ЖКХ». Регионы оценивались по четырем критериям: процент выполнения 30-летних программ капремонта, собираемость взносов, эффективность их использования, а также исполнение годовых планов.
Лидером рейтинга-2017 стала Белгородская область, на второй позиции оказалась Липецкая область. Третье место поделили республики Башкортостан и Татарстан. Самара оказалась в списке седьмой, таким образом ухудшив свой прошлогодний показатель на два пункта.