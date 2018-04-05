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В Ленинском районе жители остались без воды
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В Ленинском районе жители остались без воды 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Саратове сегодня отключили холодную воду в домах Ленинского района. Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, были изменены параметры подачи холодной воды в связи с проведением необходимых ремонтных работ на городском водопроводе. Водоснабжение было нарушено с 13.30 на десяти улицах.
До 19.00 без воды в кранах остались жители домов на улицах Воронежская, Центральная, а также в зону обезвоживания попал 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Вольские проезды от улицы Воронежская до улицы Преовражная. В список попала и улица Преовражная, Куприянова, Шехурдина от улицы Ипподромной до Преовражной.
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