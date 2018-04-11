На двух улицах Ленинского района отключили воду

Сегодня, 11 апреля, в части домов ленинского районе не будет холодной воды. Как сообщили коммунальщики, подача ресурса снижена из-за для проведения работ на городском водопроводе.

— С 11.00 ориентировочно до 20.00 будут снижены параметры давления в носителе абонентам улиц: Тархова, в домах №№12-23, а также на улице Перспективная, в домах №№25-31, 19-29, — сообщили АиФ-Саратов в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».

Специалисты компании намерены провести работы в самые короткие сроки.