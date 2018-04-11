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На двух улицах Ленинского района отключили воду
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На двух улицах Ленинского района отключили воду 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня, 11 апреля, в части домов ленинского районе не будет холодной воды. Как сообщили коммунальщики, подача ресурса снижена из-за для проведения работ на городском водопроводе.
— С 11.00 ориентировочно до 20.00 будут снижены параметры давления в носителе абонентам улиц: Тархова, в домах №№12-23, а также на улице Перспективная, в домах №№25-31, 19-29, — сообщили АиФ-Саратов в ООО «Концессии водоснабжения — Саратов».
Специалисты компании намерены провести работы в самые короткие сроки.
— Одна из приоритетных задач «Концессии водоснабжения — Саратов» — обеспечение устойчивой работы водопроводной сети, оптимизация режимов подачи и распределения воды. В рамках краткосрочного этапа реализации инвестиционной программы на 2018-2019 годы запланировано не только введение в эксплуатацию новых объектов водоснабжения и водоотведения, но и реконструкция имеющихся водопроводных комплексов, — отметили в пресслужбе предприятия.
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