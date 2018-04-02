Поддержим наших красавиц: началось онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс Россия»

На сайте «Мисс Россия — 2018» началось голосование за финалисток конкурса. Поддержать можно одну из 50 участниц, среди которых две наши красотки — Анастасия Каунова и Полина Костюк. Голосовать можно один раз в сутки с помощью аккаунта в Facebook или «ВКонтакте».

«По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия — 2018», — говорят организаторы.

«Такая гордость быть в числе 50 самых красивых девушек страны! Спасибо всем, кто меня поддерживает и помогал в подготовке! — написала в своем Instagram Мисс Екатеринбург — 2017 Анастасия Каунова. — Вы — это мой стимул идти только вперед! За ваши голоса и репосты отдельное спасибо!»

Голосование закроется 14 апреля в 12:00 по московскому времени. В тот же день состоится финал конкурса.