Ещё
Поддержим наших красавиц: началось онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс Россия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поддержим наших красавиц: началось онлайн-голосование за участниц конкурса «Мисс Россия» 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
На сайте «Мисс Россия — 2018» началось голосование за финалисток конкурса. Поддержать можно одну из 50 участниц, среди которых две наши красотки — Анастасия Каунова и Полина Костюк. Голосовать можно один раз в сутки с помощью аккаунта в Facebook или «ВКонтакте».
«По итогам голосования десять участниц, которые наберут наибольшее количество ваших голосов, пройдут в топ-20 на финале конкурса «Мисс Россия — 2018», — говорят организаторы.
«Такая гордость быть в числе 50 самых красивых девушек страны! Спасибо всем, кто меня поддерживает и помогал в подготовке! — написала в своем Instagram Мисс Екатеринбург — 2017 Анастасия Каунова. — Вы — это мой стимул идти только вперед! За ваши голоса и репосты отдельное спасибо!»
Голосование закроется 14 апреля в 12:00 по московскому времени. В тот же день состоится финал конкурса.
Накануне наши участницы примерили костюмы, символизирующие Свердловскую область. Анастасия нарядилась в архитектурный символ столицы Урала — конструктивизм, а Полина надела костюм, характерный для девушек уральских губерний.
e1.ru: последние новости
Получаем загранпаспорт без лишних хлопот: инструкция E1.RU Одиннадцатиклассник из Екатеринбурга вошёл в тройку лучших учеников России Зоопарк «Синары» и город на Центральном рынке: Ройзман назначил публичные слушания по мегапроектам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться191
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение