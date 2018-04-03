«Даже лишнего кусочка сыра не дадут»: екатеринбурженка — о питании участниц конкурса «Мисс Россия»

Участница конкурса «Мисс Россия » из Екатеринбурга Полина Костюк рассказала в прямом эфире в Instagram о том, что раньше она была «пышкой».

— Я в детстве и класса до шестого была пышка, прям пышечка-пышечка-кубышечка, — говорит Полина.

Прямой эфир девушка решила запустить, пока ехала в автобусе на мастер-класс по приготовлению макарун — туда повезли всех участниц конкурса. Речь о весе зашла в тот момент, когда вторая участница из Екатеринбурга Анастасия Каунова начала разглядывать, что им дали из еды с собой в дорогу. Кто-то из пользователей оставил комментарий: «Лишь бы поточить».

— Ну да, вот такие мы, уральские девушки, покушать-то любим, — смеясь, прокомментировала в эфире Полина. — Когда мы куда-то едем, нам дают ланч-боксы, но лучше бы нам их не давали. Туда кладут пончики, при том что у нас здоровое питание. Причем в столовой, где мы кушаем, нам даже лишнего кусочка сыра не дадут. Потому что все рассчитано по калориям. Но есть девочки, которым не нужно худеть, а нужно чуть-чуть поправиться, они слишком худенькие.

В автобусе Полина сидела рядом с Анастасией Кауновой, она рассказала, что с Настей они живут в одной комнате и дружат.

— Мы всегда держимся вместе. Во-первых, мы из одного города и до этого мы участвовали в конкурсе вместе. У нас нет никакого соперничества, мы вместе живем, и здесь больше всего я с ней общаюсь, — заявила Полина. — Я стараюсь не задумываться про шансы на победу, чтобы жизнь была легче. Не хочу думать о том, кто победит.

Девушка много говорила о голосовании, оно началось вчера, и подчеркнула, что осталась очень недовольна своей фотографией. Также Полина рассказала, что сейчас на конкурсе началась чуть ли не эпидемия и многие участницы заболели.

— Все начали активно заболевать: кашлять, чихать. Нам всем заранее выдали противовирусные таблетки, — рассказала Полина. — Мы с Настей себя тоже плохо почувствовали, была температура, даже пропустили занятия по дефиле вчера. Сейчас немного болит горло.

Вопросы про образование и личную жизнь Полина молчаливо пропустила, а вот про отношения между участницами рассказала.

— Тьфу-тьфу-тьфу, но у нас команда девочек собралась хорошая. Приятно общаться. Я слышала про другие года, что были и драки, и зависть.