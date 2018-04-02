Префект СВАО Валерий Виноградов ответит на вопросы жителей округа по телефону

«Прямая линия» с префектом Северо-Восточного административного округа столицы Валерием Виноградовым состоится 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры округа.

— Префект Валерий Виноградов ответит на вопросы жителей СВАО с 14.00 до 16.00, — уточнили в префектуре.

Напомним, «прямую линию» с префектом проводят дважды в год для рассмотрения и решения проблемных вопросов жителей СВАО. Чаще всего горожане обсуждают с руководством округа образование, здравоохранение, строительство и благоустройство. Любой желающий сможет задать свои вопросы по телефонам: 8 (495) 681-47-44, 8 (495) 681-37-92 и 8 (495) 680-91-94.