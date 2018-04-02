Экологическое занятие состоится на Родионовской

Очередное занятие кружка «Юный натуралист» клуба «Зеленая планета» в Музее природы на Родионовской улице будет посвящено приметам весны.

— Посетив кружок, вы сделаете интересные открытия; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы . Тема занятия: «Первые вестники весны», — пояснили в пресс-службе Мосприроды.

Занятие кружка начнется в 16.00 по адресу: район Куркино, улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)