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Экологическое занятие состоится на Родионовской
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Экологическое занятие состоится на Родионовской 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Очередное занятие кружка «Юный натуралист» клуба «Зеленая планета» в Музее природы на Родионовской улице будет посвящено приметам весны.
— Посетив кружок, вы сделаете интересные открытия; узнаете много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы. Тема занятия: «Первые вестники весны», — пояснили в пресс-службе Мосприроды.
Занятие кружка начнется в 16.00 по адресу: район Куркино, улица Родионовская, дом 2. Возрастная категория 5+. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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