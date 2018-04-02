Ещё
СМИ: в деле Скрипалей появилась отравленная гречка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: в деле Скрипалей появилась отравленная гречка 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Британская полиция допросила подругу россиянки Юлии Скрипаль, которую она попросила привезти из России в Великобританию гречку для своего отца. Предполагается, что отравляющее вещество находилось именно там. Об этом сообщила газета The Sun. По данным издания, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти ему гречки. Однако Юлия забыла сделать это. Тогда она попросила подругу привезти крупу в Великобританию. Эта женщина работает в крупной российской медицинской компании. Как и когда крупу доставили в дом Скрипаля в Солсбери, неизвестно.
Напомним, состояние здоровья дочери экс-сотрудника ГРУ улучшилось. Она пришла в сознание и может говорить. Отец погибшего в Великобритании экс-агента ФСБ Александра Литвиненко назвал возможную причину выздоровления Юлии Скрипаль. По его мнению, состояние женщины улучшилось, оттого, что рядом с ней нет отравителя.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Культ личности и избавление от друзей. Самые неблаговидные поступки экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева Губернатор Подмосковья: полигон «Ядрово» закроют на следующей неделе Москвичи поддержали бойкот и отказались от посещения ТРЦ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться191
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение