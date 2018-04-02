СМИ: в деле Скрипалей появилась отравленная гречка 

Британская полиция допросила подругу россиянки Юлии Скрипаль, которую она попросила привезти из России в Великобританию гречку для своего отца. Предполагается, что отравляющее вещество находилось именно там. Об этом сообщила газета The Sun. По данным издания, Сергей Скрипаль попросил свою дочь привезти ему гречки. Однако Юлия забыла сделать это. Тогда она попросила подругу привезти крупу в Великобританию. Эта женщина работает в крупной российской медицинской компании. Как и когда крупу доставили в дом Скрипаля в Солсбери, неизвестно.
Напомним, состояние здоровья дочери экс-сотрудника ГРУ улучшилось. Она пришла в сознание и может говорить. Отец погибшего в Великобритании экс-агента ФСБ Александра Литвиненко назвал возможную причину выздоровления Юлии Скрипаль. По его мнению, состояние женщины улучшилось, оттого, что рядом с ней нет отравителя.