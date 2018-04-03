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Несмотря на болезнь, Анжелика Варум пришла поздравить Владимира Преснякова
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Несмотря на болезнь, Анжелика Варум пришла поздравить Владимира Преснякова 

Eva.ru 49 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная эстрадная певица Анжелика Варум в своем микроблоге опубликовала несколько фотографий с празднования юбилея Владимира Преснякова-младшего. При этом исполнительница рассказала поклонникам о том, что подхватила вирус, особенно сказавшийся на ее голосе.
Пару дней назад в одном из ресторанов Москвы прошло празднование дня рождения Владимира Преснякова. На мероприятии присутствовало множество именитых гостей, среди которых и Леонид Агутин с Анжеликой Варум. Правда, хорошо провести время женщина не смогла. Ей пришлось вернуться домой через несколько минут после прибытия. А всему виной оказался вирус, который серьезно сказался на голосе певицы. «Со слов мужа и многочисленных гостей, шумно и весело отметили пятидесятилетний юбилей нашего друга Володи Преснякова. Мне, из-за дурацкого вируса, удалось заехать всего на несколько минут, затаив дыхание обнять юбиляра, пробасить тост и вернуться в постель к Нюхе — моему лечащему врачу. P. S. Муж, ради друга, поработал флористом, лично составил букет! По-моему, получилось очень изысканно»
Многие поклонники знаменитости начали переживать за ее здоровье. Они принялись желать ей скорейшего выздоровления. А значительная их часть сделала упор на внешнем виде Анжелики. По их словам, никакой вирус не смог сказаться на ней, и выглядит Заслуженная артистка России просто шикарно. «Анжелика, вы восхитительно выглядите! Просто королева! Браво» «Как вам хорошо с этой причёской! Выглядите бесподобно, идеал» «Анжелика нереальная красотка. Но Леонид как то отстраненно от Вас… Наверно, боится заразиться» «Задержала дыхание, в страхе заражения. Но все равно красивые» «Вирус не вирус, но вы выглядите на миллион баксов. Не болейте, побыстрее выздоравливайте» «Анжелика, не поздравляйте больше никого с вирусом» Кстати, сама Варум также рассказала и о том, как проходит ее лечение. Она пообещала встревоженным фанатам, что при определенных условиях поправится через 3-5 дней, и призналась, что больше всего ей не нравится в этой ситуации временная пропажа голоса.
А недавно поклонники певицы интересовались, останется ли в репертуаре один из ее главных хитов после трагедии в торговом центре в городе Кемерово.
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