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Одиннадцатиклассник из Екатеринбурга вошёл в тройку лучших учеников России
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Одиннадцатиклассник из Екатеринбурга вошёл в тройку лучших учеников России 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Одиннадцатиклассник из гимназии № 8 «Лицей имени Дягилева» Лев Хлебников вошёл в тройку лучших учеников России. Конкурс проходил в Ульяновской области.
— Лев занял второе место. Сейчас он вместе со своей группой поддержки ещё в пути, в Екатеринбург они приедут только сегодня ночью, — рассказал Е1.RU директор лицея Андрей Кадочников.
На конкурс Лев Хлебников подготовил выставку, на которой в образе Данилы-мастера рассказывал о Свердловской области. За это он получил высокую оценку жюри и вошёл в список 15 лучших учеников страны, а потом попал в число победителей.
Екатеринбургского одиннадцатиклассника обошёл только ученик из Самарской области Альберт Новиков.
До межрегионального конкурса Лев Хлебников стал лучшим учеником в Свердловской области.
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