Одиннадцатиклассник из Екатеринбурга вошёл в тройку лучших учеников России

Одиннадцатиклассник из гимназии № 8 «Лицей имени Дягилева» Лев Хлебников вошёл в тройку лучших учеников России . Конкурс проходил в Ульяновской области

— Лев занял второе место. Сейчас он вместе со своей группой поддержки ещё в пути, в Екатеринбург они приедут только сегодня ночью, — рассказал Е1.RU директор лицея Андрей Кадочников.

На конкурс Лев Хлебников подготовил выставку, на которой в образе Данилы-мастера рассказывал о Свердловской области . За это он получил высокую оценку жюри и вошёл в список 15 лучших учеников страны, а потом попал в число победителей.

Екатеринбургского одиннадцатиклассника обошёл только ученик из Самарской области Альберт Новиков.

До межрегионального конкурса Лев Хлебников стал лучшим учеником в Свердловской области.