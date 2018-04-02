Ещё
ОНК: консилиум врачей определит необходимость операции Магомедову в СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОНК: консилиум врачей определит необходимость операции Магомедову в СИЗО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Степень необходимости операции на колене для одного из владельцев группы «Сумма» Магомеда Магомедова, который находится под стражей в СИЗО «Лефортово», определит консилиум врачей, пока же он освобожден от прогулок и ходит с тростью, рассказала РИА Новости заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.
Следственный департамент МВД РФ подозревает Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 миллиарда рублей. В субботу Тверской суд Москвы отправил братьев под арест до 30 мая.
"У Магомеда Магомедова — спортивная травма колена, медики СИЗО пообещали сделать все возможное, чтобы его состояние улучшилось. Пока же он освобождён от обязательной часовой прогулки. Так же ему разрешили иметь в камере трость, которую он взял в СИЗО с собой", — рассказала Меркачева.
По словам, собеседницы агентства, насколько операция на колене будет необходима и как ее провести, решат медики СИЗО в установленном порядке.
"Неизвестно, будет ли она вообще. Они соберут консилиум, изучат медицинские документы и решат, насколько она обязательна", — добавила правозащитница.
РИА Новости: последние новости
Союз журналистов России объявил конкурс на новый логотип В России с 2019 года планируют увеличить пособие по безработице Россельхознадзор вновь обнаружил вспышку АЧС в Белгородской области
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться191
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение