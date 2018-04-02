В России разрешат повторное использование асфальта при ремонте дорог

Предварительный стандарт, разрешающий повторное использование асфальта при ремонте дорог, вступает в силу с 1 июня. Это позволит укладывать трассы быстрее при меньших затратах.

Согласно новым требованиям, переработанный асфальт можно будет использовать не только для основания дороги, но и для верхних слоев покрытия. Исключение составят сверхинтенсивные магистрали. В Росавтодоре отметили, что подрядчики будут использовать эту технологию только на тех участках, «где это действительно целесообразно». Сейчас технологии асфальтобетонных заводов позволяют добавлять в смесь не более 30% вторичных материалов.

Предварительный документ, с помощью которого проверят новые технологии, будет действовать до 1 июня 2019 года. После этого может быть принят общенациональный стандарт. Также в Росавтодоре работают над стандартом, позволяющим перерабатывать старый асфальт специальной машиной прямо на дороге, чтобы ускорить процесс укладки новых участков.