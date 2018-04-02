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Подрядчик: заинтересовавший прокуратуру проект КСК был выполнен в полном объеме
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Подрядчик: заинтересовавший прокуратуру проект КСК был выполнен в полном объеме 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ТАСС, 2 апреля. Работы по контракту с компанией «Курорты Северного Кавказа», к которому возникли вопросы у прокуратуры, были выполнены в полном объеме, а результаты представлены публично, заявила в понедельник ТАСС генеральный директор ООО «Красивая страна» Наталья Смирнова.
Ранее в понедельник в Генпрокуратуре сообщили, что выявлены хищения 3,2 млн рублей из бюджета РФ компанией «Курорты Северного Кавказа» при возмещении НДС по договору с коммерческой фирмой — ООО «Красивая страна». ГУ МВД по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
"По договору 2014 года между ООО «Красивая страна» и АО «КСК» услуги были оказаны своевременно и в полном объеме. Был подписан акт и отчет об исполнении условий договора. Во время реализации проекта была проделана огромная работа, сделаны тысячи фотографий. Сам проект был неоднократно представлен на различных публичных мероприятиях и активно освещался в СМИ", — сказала Смирнова.
Она добавила, что «Красивая страна» не получала запросов от прокуратуры или ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В ответ на запрос полиции, который касался проекта, реализованного для АО «КСК», были направлены копии всех документов и фотографий.
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