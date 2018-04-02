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3 апреля состоится День открытых дверей для программы обучения урбанистов
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3 апреля состоится День открытых дверей для программы обучения урбанистов 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
«УТРО» — это название-акроним программы «Управление территориальным развитием — Master of Public Administration». Её учредили представители Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ и Архитектурная школа МАРШ. Всем желающим 3 апреля будет представлена программа обучения, а директора и выпускники расскажут об эффективности этого курса дополнительного образования.
Кому будет интересно: профессионалам, желающим улучшить свои навыки в сфере государственного градостроительства и муниципального управления городским хозяйством. Ближайший учебный год стартует 21 апреля.
Где: Пречистенская набережная, д. 11, стр. 2, ауд. 305. Для прохода внутрь нужно заранее заказать пропуск. Начало — в 19:00.
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