Во Дворце творчества детей и молодежи пройдет капитальный ремонт

Работы капитального ремонта коснутся фасада, кровли, электро— и водоснабжения, внутренних отделочных работ, отопления и канализации, вентиляции Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи. Также подрядчику необходимо будет создать безбарьерную среду для инвалидов.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента конкуретной политики Москвы. Исполнителя работ выберут на аукционе, который состоится 16 апреля. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 апреля. По словам руководителя ведомства Геннадия Дегтева, при проведении тендеров на проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях всегда высокая конкуренция:

— Более 60 процедур по капитальному ремонту зданий и территорий школ проведено при среднем показателе 4-5 участников на лот. При этом среднее снижение начальной стоимости лотов составило 8% в 2017 году.

По словам руководителя Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Павла Беккера, после ремонта должно вырасти количество учеников. «В настоящий момент в учреждении обучается около 2000 учеников дошкольного и школьного возраста. Планируется, что после капитального ремонта количество желающих обучаться возрастет», — отметил он.

По словам Павла Беккера, занятия в учреждении проходят каждый день на всех площадках — по утрам тут занимаются дошкольники, а в дневное время школьники. Также здесь проводят мероприятия для пенсионеров.

Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи был построен по индивидуальному проекту в 1989 году. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 14 тыс. кв. м.

Здесь работает театральная студия и несколько хореографических коллективов, а также большое количество объединений — музыкальных, фольклорных, научно-технических, спортивных, туристских, военно-патриотических и экологических.