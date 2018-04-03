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Во Дворце творчества детей и молодежи пройдет капитальный ремонт
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Во Дворце творчества детей и молодежи пройдет капитальный ремонт 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Работы капитального ремонта коснутся фасада, кровли, электро— и водоснабжения, внутренних отделочных работ, отопления и канализации, вентиляции Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи. Также подрядчику необходимо будет создать безбарьерную среду для инвалидов.
Об этом сообщили в пресс-службе Департамента конкуретной политики Москвы. Исполнителя работ выберут на аукционе, который состоится 16 апреля. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 апреля. По словам руководителя ведомства Геннадия Дегтева, при проведении тендеров на проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях всегда высокая конкуренция:
— Более 60 процедур по капитальному ремонту зданий и территорий школ проведено при среднем показателе 4-5 участников на лот. При этом среднее снижение начальной стоимости лотов составило 8% в 2017 году.
По словам руководителя Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи Павла Беккера, после ремонта должно вырасти количество учеников. «В настоящий момент в учреждении обучается около 2000 учеников дошкольного и школьного возраста. Планируется, что после капитального ремонта количество желающих обучаться возрастет», — отметил он.
По словам Павла Беккера, занятия в учреждении проходят каждый день на всех площадках — по утрам тут занимаются дошкольники, а в дневное время школьники. Также здесь проводят мероприятия для пенсионеров.
Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи был построен по индивидуальному проекту в 1989 году. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 14 тыс. кв. м.
Здесь работает театральная студия и несколько хореографических коллективов, а также большое количество объединений — музыкальных, фольклорных, научно-технических, спортивных, туристских, военно-патриотических и экологических.
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