«Коктебель — страшное место». Культовый крымский курорт терпит экологическое бедствие

Коктебель может остаться без туристов. Крымский курортный поселок стал зоной экологической бедствия, последствия которой не получится устранить в ближайшее время. В море сбрасываются сточные воды, везде торчит ржавое железо и разрушаются остатки инфраструктуры.

Александр Горный журналист, общественный деятель «Я вернулся буквально несколько дней назад в Крым . Неделю назад мне начали поступать сообщения от жителей Коктебеля , среди которых очень много москвичей, которые там строят дома, дачи. Они прислали фотографии, где я увидел действительно какую-то ужасную картину. Все грязно, люди говорили, что очень сильно воняет. Я сам смог убедиться, что по факту это экологическая катастрофа: какой-то огромнейший выброс непонятных мутных жидкостей с запахом органики, с запахом химии, пейзажи резин, банок, бетона. Я не могу объяснить, и местные жители тоже не могут объяснить, что это и откуда все это взялось. Но могу сказать, что это уже системная проблема. Я вижу, как за последние годы поселок Коктебель разрушается. До сих пор за четыре года не решен самый главный вопрос — утилизации отходов и канализации. Это сейчас еще весна, еще не жарко, а если бы сейчас была температура выше 20 градусов, то здесь была бы просто катастрофа, потому что в море купаться при таких выбросах нельзя, а летом они будут больше. В Феодосии и Коктебеле мы видим назначенцев — людей, которые не пользуются доверием у местных жителей и которые ставятся исключительно под какие-то инвестиционные задачи, а не под то, чтобы работать на той территории, которая им доверена. Да, они что-то, конечно, делают. Но как была поставлена новая глава Коктебеля, эта девушка Валентина [Прохоронеко], я просто не могу себе представить. Насколько я понимаю, даже к ее трудовой книжке очень много вопросов. В Крыму сейчас, наверное, есть одно-единственное приличное место, куда можно приезжать, — это Евпатория , потому что там более или менее действительно адекватный, нормальный глава. До сезона осталось уже меньше месяца. Коктебель просто катастрофически не готов, а он всегда считался одним из лучших крымских курортов. Я не понимаю, что в приоритете у крымских властей — развивать туризм и территорию или развивать какие-то жуликоватые инвестиционные проекты, которыми здесь активно занимаются. К огромнейшему сожалению, это не эмоции, а просто констатация факта».

Опубликовано Александром Горным 1 апреля 2018 г.

Администрацию поселка Коктебель возглавляет 32-летняя местная жительница Валентина Прохоренко. Как пишут местные СМИ, в 2009 году она вышла замуж в Коктебеле и с того времени там проживает. Валентина Прохоренко окончила Донецкий национальный университет по специальности «Экономическая кибернетика». В Коктебельской поселковой администрации работает с мая 2015 года. Начинала с должности главного специалиста, непосредственно перед избранием на руководящую должность исполняла обязанности главы администрации поселка.

Юрий Левченко живет «на два города» — Феодосию и Коктебель, в котором у него отель. Обращения жителей к властям остаются без ответа, рассказывает он:

— В Коктебеле находится наш отель, но немножко в стороне. У нас свои очистные и все остальное, поэтому мы не настолько чувствуем все, что там проходит. Но когда выходишь на территорию Коктебеля, конечно, ужас. В Коктебеле же нет очистных сооружений, все пущено на самотек, и все отходы идут по речкам куда угодно. Плюс ничего не делается. Мой отец был личным врачом Марии Степановны Волошиной (жена поэта Максимилиана Волошина — Business FM), и я в Коктебеле провел все свое детство, знаю, каким он был и каким он стал сейчас.

— Местные жители пытались решить проблемы?

— Здесь вообще очень активные жители: все свалки, карьеры, которые пытались сделать в Коктебеле, они отбили. Но дело в том, что городом должен кто-то заниматься, а им вообще никто не занимается. В украинский период никто не занимался, и, к сожалению, за последние четыре года вообще ничего не сделано.

— Соответственно, обращения к властям были, просто они остаются без ответа?

— Да, абсолютно верно.

— Каковы шансы у города все-таки подготовиться к сезону?

— Что-то можно сделать, но, знаете, как мы все говорим, надо все снести и заново все строить.

В советские времена Коктебель переименовали в Планерное. Он был культовым местом, собирающим множество отдыхающих. В середине 80-х там открылся дом-музей русского поэта, художника и литературного критика Максимилиана Волошина, ставшего легендой еще при жизни. В доме Волошина и некоторых кафе проводятся фестивали поэтов.

С 2003 года в течение десяти лет в Коктебеле проводился крупнейший на Украине ежегодный фестиваль современной этнической и джазовой музыки «Джаз Коктебель», в 2015 году возобновилось проведение фестиваля Koktebel Jazz Party в те же сроки.

Коктебель — страшное место с точки зрения экологии, рассказывает киновед Андрей Дементьев , часто бывающий в поселке:

— В Коктебеле вечная проблема — это канализация, вернее, ее полнейшее отсутствие, поэтому с Коктебелем уже давно и прочно ассоциируется устойчивый аромат фекалий. Мы — те, кто здесь постоянно находятся, — уже знаем, что в центре Коктебеля купаться категорически запрещено, мы сами себе запрещаем и другим не советуем. А купаемся только по краям, подальше от Коктебеля, где нет ресторанчиков, кафешек прямо на пляже, расположенных вопреки всяким правилам, законам и установлениям. Все канализационные стоки текут прямо в море. В общем, это ужасно. Если говорить об экологии, то Коктебель — это страшное место. Во всем остальном это прекрасное место. И я, и мои друзья его очень любят. Это особенное место, тут очень крутая культурная жизнь, но проблема канализации портит все. Когда Путин приехал сюда в прошлом году на джазовый фестиваль, единственный вопрос, который он задал местным начальникам, — что нужно, чтобы вот этого запаха тут не было. Он сразу заметил, приехав сюда даже на небольшое время, а что уже говорить про нас и про тех, кто сюда приезжает отдыхать.

— Как-то пытались эту проблему решить с властями?

— Много раз пытались решить эту проблему, еще при Украине. Все деньги разворовывали на очень дальних подступах. Все время выделялись какие-то средства, давались обещания, то есть проблема-то всем, в первую очередь властям, известна, но каждый раз это кончалось ничем. Потом, наконец, появился один человек, предприниматель, который за свои деньги построил канализацию. Но ему не разрешили ввести ее в строй, потому что, помимо прочего, в Коктебеле действует мафия вывоза этих фекалий на грузовиках, и они свои деньги терять не хотят. Они всячески противодействовали введению в строй канализационных строений. Строения так и стоят, разрушаются, а нас все время по-прежнему кормят какими-то обещаниями, что будет какая-то федеральная финансовая централизованная программа, вам все построят. Мы это слушаем уже давно и к этому привыкли. Особых надежд нет, если честно.

— То есть к началу этого сезона маловероятно, что что-то изменится?

— Совершенно исключено. Это не успеть сделать и за год. Точнее, за год, в принципе, еще можно, а вот за оставшиеся месяц-два — нужно старика Хоттабыча попросить.