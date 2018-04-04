Экологическая катастрофа в Крыму: Коктебель тонет в отходах

Крымский курортный поселок Коктебель может остаться без туристов. Местные жители говорят об экологической катастрофе: побережье «украшают» мутные лужи, похожие на болото, разбросаны покрышки и мелкий мусор. Но главное — это неприятный запах, а до начала туристического сезона остался всего месяц.

Юрий Левченко владеет отелем в районе Коктебеля, который расположен в стороне от остальных, и там автономные очистные системы. Но когда попадаешь на территорию Коктебеля — это ужас, говорит Левченко:

— В Коктебеле же нет очистных сооружений, все пущено на самотек, и все отходы идут по речкам куда угодно. Плюс ничего не делается. Мой отец был личным врачом Марии Степановны Волошиной (жена поэта Максимилиана Волошина Business FM ), и я в Коктебеле провел все свое детство, знаю, каким он был и каким он стал сейчас.

— Каковы шансы у города все-таки подготовиться к сезону?

— Что-то можно сделать, но, знаете, как мы все говорим, надо все снести и заново все строить.

Пока еще весна, а что будет летом, в жару? В Коктебель традиционно едут туристы: здесь работает дом-музей поэта, художника и критика Максимилиана Волошина, проводятся фестивали поэтов. Каждый год там проходит джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, на который приезжал президент Путин. Президент тогда обратил внимание на запах, рассказывает киновед Андрей Дементьев , часто бывающий в Коктебеле:

— Мы — те, кто здесь постоянно находятся, — уже знаем, что в центре Коктебеля купаться категорически запрещено, мы сами себе запрещаем и другим не советуем. А купаемся только по краям, подальше от Коктебеля, где нет ресторанчиков, кафешек прямо на пляже, расположенных вопреки всяким правилам, законам и установлениям. Все канализационные стоки текут прямо в море. В общем, это ужасно. Когда Путин приехал сюда в прошлом году на джазовый фестиваль, единственный вопрос, который он задал местным начальникам, — что нужно, чтобы вот этого запаха тут не было. Он даже сразу заметил.

— Как-то пытались эту проблему решить с властями?

— Много раз пытались решить эту проблему, еще при Украине . Все деньги разворовывали на очень дальних подступах. Потом, наконец, появился один человек, предприниматель, который за свои деньги построил канализацию. Но ему не разрешили ввести ее в строй, потому что, помимо прочего, в Коктебеле действует мафия вывоза этих фекалий на грузовиках, и они свои деньги терять не хотят. Они всячески противодействовали введению в строй канализационных строений. Строения так и стоят, разрушаются, а нас все время по-прежнему кормят какими-то обещаниями.

Связаться с местной администрацией Business FM не удалось — а именно ей и стоит задавать вопросы по поводу неработающей канализации, уверен крымский журналист и общественный деятель Александр Горный

Александр Горный журналист, общественный деятель «В Феодосии и Коктебеле мы видим назначенцев, которые ставятся исключительно под какие-то инвестиционные задачи. Да, они что-то, конечно, делают. Но как была поставлена новая глава Коктебеля, эта девушка Валентина [Прохоренко], я просто не могу себе представить. Насколько я понимаю, даже к ее трудовой книжке очень много вопросов».

Администрацию поселка Коктебель возглавляет 32-летняя местная жительница Валентина Прохоренко. Она окончила Донецкий национальный университет по специальности «Экономическая кибернетика», в коктебельской администрации работает с 2015 года, начинала с должности главного специалиста.

Министр экологии Крыма Геннадий Нараев заявил Business FM, что очистные сооружения в Коктебеле действительно устарели, но они будут заменены. Сейчас же постоянно идет мониторинг морской воды, и, если будет превышение загрязняющих веществ, пляжи закроют:

Геннадий Нараев министр экологии и природных ресурсов Крыма «Отдыхающие могут спокойно планировать свой отпуск в Крыму. Если будет обнаружено превышение, то данный пляж просто будет закрыт. Существующие канализационные очистные сооружения немножко отстали от современных требований времени, поэтому запланировано строительство новых. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению исполнителя проектных работ. В этом году будет сделан проект, пройдена экспертиза, на 2019 год запланировано строительство канализационных очистных сооружений. Не так все быстро делается, как хотелось бы».