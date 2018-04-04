Экологическая катастрофа в Крыму: Коктебель тонет в отходах 

Крымский курортный поселок Коктебель может остаться без туристов. Местные жители говорят об экологической катастрофе: побережье «украшают» мутные лужи, похожие на болото, разбросаны покрышки и мелкий мусор. Но главное — это неприятный запах, а до начала туристического сезона остался всего месяц.
Юрий Левченко владеет отелем в районе Коктебеля, который расположен в стороне от остальных, и там автономные очистные системы. Но когда попадаешь на территорию Коктебеля — это ужас, говорит Левченко:
— В Коктебеле же нет очистных сооружений, все пущено на самотек, и все отходы идут по речкам куда угодно. Плюс ничего не делается. Мой отец был личным врачом Марии Степановны Волошиной (жена поэта Максимилиана Волошина — Business FM), и я в Коктебеле провел все свое детство, знаю, каким он был и каким он стал сейчас.
— Каковы шансы у города все-таки подготовиться к сезону?
— Что-то можно сделать, но, знаете, как мы все говорим, надо все снести и заново все строить.
Пока еще весна, а что будет летом, в жару? В Коктебель традиционно едут туристы: здесь работает дом-музей поэта, художника и критика Максимилиана Волошина, проводятся фестивали поэтов. Каждый год там проходит джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party, на который приезжал президент Путин. Президент тогда обратил внимание на запах, рассказывает киновед Андрей Дементьев, часто бывающий в Коктебеле:
— Мы — те, кто здесь постоянно находятся, — уже знаем, что в центре Коктебеля купаться категорически запрещено, мы сами себе запрещаем и другим не советуем. А купаемся только по краям, подальше от Коктебеля, где нет ресторанчиков, кафешек прямо на пляже, расположенных вопреки всяким правилам, законам и установлениям. Все канализационные стоки текут прямо в море. В общем, это ужасно. Когда Путин приехал сюда в прошлом году на джазовый фестиваль, единственный вопрос, который он задал местным начальникам, — что нужно, чтобы вот этого запаха тут не было. Он даже сразу заметил.
— Как-то пытались эту проблему решить с властями?
— Много раз пытались решить эту проблему, еще при Украине. Все деньги разворовывали на очень дальних подступах. Потом, наконец, появился один человек, предприниматель, который за свои деньги построил канализацию. Но ему не разрешили ввести ее в строй, потому что, помимо прочего, в Коктебеле действует мафия вывоза этих фекалий на грузовиках, и они свои деньги терять не хотят. Они всячески противодействовали введению в строй канализационных строений. Строения так и стоят, разрушаются, а нас все время по-прежнему кормят какими-то обещаниями.
Связаться с местной администрацией Business FM не удалось — а именно ей и стоит задавать вопросы по поводу неработающей канализации, уверен крымский журналист и общественный деятель Александр Горный:
Александр Горный журналист, общественный деятель «В Феодосии и Коктебеле мы видим назначенцев, которые ставятся исключительно под какие-то инвестиционные задачи. Да, они что-то, конечно, делают. Но как была поставлена новая глава Коктебеля, эта девушка Валентина [Прохоренко], я просто не могу себе представить. Насколько я понимаю, даже к ее трудовой книжке очень много вопросов».
Администрацию поселка Коктебель возглавляет 32-летняя местная жительница Валентина Прохоренко. Она окончила Донецкий национальный университет по специальности «Экономическая кибернетика», в коктебельской администрации работает с 2015 года, начинала с должности главного специалиста.
Министр экологии Крыма Геннадий Нараев заявил Business FM, что очистные сооружения в Коктебеле действительно устарели, но они будут заменены. Сейчас же постоянно идет мониторинг морской воды, и, если будет превышение загрязняющих веществ, пляжи закроют:
Геннадий Нараев министр экологии и природных ресурсов Крыма «Отдыхающие могут спокойно планировать свой отпуск в Крыму. Если будет обнаружено превышение, то данный пляж просто будет закрыт. Существующие канализационные очистные сооружения немножко отстали от современных требований времени, поэтому запланировано строительство новых. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению исполнителя проектных работ. В этом году будет сделан проект, пройдена экспертиза, на 2019 год запланировано строительство канализационных очистных сооружений. Не так все быстро делается, как хотелось бы».
Плохой запах снижает цены на жилье у моря. Коктебель оказался на втором месте в рейтинге крымских курортов с самой низкой стоимостью жилой недвижимости на берегу, составленном ЦИАН. Апартаменты в Коктебеле площадью 19 квадратных метров в охраняемом жилом комплексе у моря можно приобрести за 1,35 млн рублей.