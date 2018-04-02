ЦИК РФ предупредил о фальшивых объявлениях о лотереях и опросах от лица ведомства

МОСКВА , 2 апреля. / ТАСС /. Центризбирком России не проводит никаких опросов и лотерей с вознаграждениями, подобные объявления, распространяемые в интернете от лица комиссии, — фальшивка. Об этом сообщается в понедельник в официальном канале ведомства в Telegram.

"В интернете продолжают появляться сайты с якобы проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотереями и розыгрышами. Центральная избирательная комиссия РФ не проводила и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями", — говорится в сообщении.

ЦИК призвал граждан «быть бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть».