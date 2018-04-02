Ещё
ЦИК РФ предупредил о фальшивых объявлениях о лотереях и опросах от лица ведомства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦИК РФ предупредил о фальшивых объявлениях о лотереях и опросах от лица ведомства 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Центризбирком России не проводит никаких опросов и лотерей с вознаграждениями, подобные объявления, распространяемые в интернете от лица комиссии, — фальшивка. Об этом сообщается в понедельник в официальном канале ведомства в Telegram.
"В интернете продолжают появляться сайты с якобы проводящимися от лица ЦИК России опросами, лотереями и розыгрышами. Центральная избирательная комиссия РФ не проводила и не будет проводить никаких лотерей и опросов с вознаграждениями", — говорится в сообщении.
ЦИК призвал граждан «быть бдительными и не позволять мошенникам себя обмануть».
ТАСС: последние новости
В аэропорту Домодедово обнаружена радиоактивная посылка из Узбекистана Посол Белоруссии в РФ: Москва и Минск могут создать бренд "Сделано в Союзном государстве" Telegraph: британское правительство рассмотрит вариант закрытия торгпредства РФ в Лондоне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться191
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП50
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому104
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение