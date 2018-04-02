«После 18 будет с брекетами»: 4-летний сын Гвен Стефани до сих пор ходит с пустышкой

Папарацци засняли Гвен Стефани и ее семью во время пасхальных выходных. Младший сын певицы, 4-летний Аполло, был замечен с соской, чем несказанно удивил российских поклонников Стефани, привыкших, что в таком возрасте дети обходятся без подобных атрибутов.

У Гвен Стефани трое сыновей — Кингстон, Зума и Аполло, младшему из которых в феврале исполнилось 4 года. Всех троих детей Стефани родила от своего бывшего мужа, Гевина Россдейла. С 2016 года пара официально в разводе, но долго горевать в одиночестве певице не пришлось — почти сразу у нее появился новый бойфренд — музыкант Блейк Шелтон. Вчера Гвен с семьей была сфотографирована папарацци во время посещения пасхальной службы. Внимание пользователей сети привлек младший сын певицы, который, несмотря на возраст, не выпускал изо рта соску и сидел на руках у Блейка Шелтона.

В интернете уверены, что потакания желанию мальчика ходить с соской может привести к неприятным последствиям для зубов, и к тому же сомневаются, что мальчик самостоятелен хоть в чем-нибудь: «С детства креативные: один с соской, другие с цветными волосами» «После 18-ти будет с брекетами ходить, потому что прикус как у пони» «Да уж, странное у них воспитание» «Интересно, а малой в памперсах до сих пор или нет? И это называется у них самовыражением» «Выглядит ужасно и нелепо, а если он всю жизнь с соской захочет проходить?» Тем не менее соска у 4-летнего ребенка, как оказалось, выглядит для пользователей рунета намного приятнее, чем мальчики в платьях, которых сейчас то и дело можно видеть у знаменитостей. Каждый раз подобные выходы звездных детей вызывают бурное обсуждение.

По остальным поступкам Гвен Стефани нельзя сказать, что она не заботится о своих детях. Ради своего сына она кардинально сменила образ на время вечеринки по случаю его дня рождения, полностью перевоплотившись в Дафну из мультфильма о Скуби Ду. К слову, Блейк тоже не отставал, он примерил образ другого персонажа — Шэгги.