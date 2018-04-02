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Недалеко от Молжаниновского откроют новый центр культуры и спорта
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Недалеко от Молжаниновского откроют новый центр культуры и спорта 

Управа района Молжаниновский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В центре культуры и спорта «Агацукан» заработает новый филиал. Торжественное открытие запланировано на 2 сентября текущего года. Предварительная запись по всем направлениям на следующий сезон будет открыта в ближайшее время.
— Мы решили расширяться. Теперь насладиться всем спектром качественных услуг от нашего центра можно будет по адресу: Химки, улица 9 мая, дом 21, корпус 2 (ЖК «Ленинградский»). Это всего в пяти минутах от торгово-развлекательного центра «Мега-Химки», — рассказали в администрации центра.
Телефон для справок 8 (903) 623-59-92. Также все интересующие вопросы можно отправить по почте на электронный адрес info@agatsukan.ru. (то)
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