Недалеко от Молжаниновского откроют новый центр культуры и спорта

В центре культуры и спорта «Агацукан» заработает новый филиал. Торжественное открытие запланировано на 2 сентября текущего года. Предварительная запись по всем направлениям на следующий сезон будет открыта в ближайшее время.

— Мы решили расширяться. Теперь насладиться всем спектром качественных услуг от нашего центра можно будет по адресу: Химки, улица 9 мая, дом 21, корпус 2 (ЖК «Ленинградский»). Это всего в пяти минутах от торгово-развлекательного центра «Мега-Химки», — рассказали в администрации центра.

Телефон для справок 8 (903) 623-59-92. Также все интересующие вопросы можно отправить по почте на электронный адрес info@agatsukan.ru. (то)