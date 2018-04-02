В Самаре в церковные праздники до кладбищ пустят «ритуальные маршруты»

На еженедельном рабочем совещании под председательством главы Самары Елены Лапушкиной , городские власти обсудили организацию пассажирских перевозок в период церковных праздников, сообщает администрация областного центра.

Для того, чтобы помочь жителям Самары посетить могилы усопших родных и близких в период главных религиозных праздников будут курсировать восемь специальных «ритуальных маршрутов»: 4К, 27К, 36Д, 36Ю, 63Д, 67К, 77Д и 129Д.

Руководитель департамента транспорта Юрий Тапилин рассказал, что автобусы уже подготовлены к перевозке пассажиров в самый почитаемый у православных праздник — Пасху, который в этом году выпал на 8 апреля. На прошлой неделе состоялся комиссионный объезд по всем маршрутам, а также проведено техническое обследование 100 автобусов, которые запланированы к выходу на рейс.

Глава Самары Елена Лапушкина поручила обратить особое внимание на расчистку от снега не только подъездов и разворотных площадок, но и территорий самих кладбищ: «Все работы по уборке территорий необходимо завершить к четвергу. Мы с вами должны обеспечить свободный доступ горожан к местам захоронения их родственников».

Перевозка пассажиров к кладбищам будет также осуществляться в Фомино воскресенье 15 апреля, на Радоницу 17 апреля, в День Победы 9 мая и на Троицу 26 мая.