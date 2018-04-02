В четверг в Лондоне начнется охота на русских

Граждане России могут столкнуться с проявлениями русофобии, преследованиями и провокациями в Великобритании . Об этом предупредило на своем сайте российское посольство в Великобритании. Дипмиссия также призывает тщательно взвесить необходимость поездок в Соединенное королевство.

«На фоне антироссийской политики и нарастания угрожающей риторики британской стороны, избирательных действий британских властей в отношении российских физических и юридических лиц, последним примером чего является провокация в отношении самолета «Аэрофлота» и его экипажа 30 марта, существует высокая вероятность проекции антироссийских настроений, преследования или беспокоящих действий в отношении россиян в Великобритании», — отмечается в заявлении.

Соотечественникам рекомендуется заранее прибывать в аэропорты, а при следовании транзитом предусматривать больше времени между рейсами, учитывая возможность дополнительных проверок. Кроме того, россиянам рекомендовали пользоваться камерой и диктофоном при любых спорных ситуациях и необоснованных задержаниях.

Кроме того, дипмиссия рекомендует россиянам следить за личными вещами и багажом во избежание провокаций с подбросом посторонних предметов, а также внимательно изучить таможенные и пограничные правила, касающиеся пересечения границы, чтобы исключить придирки или формальные претензии со стороны местных властей.

«С учетом искусственно насаждаемой властями в британском обществе русофобии необходимо избегать конфликтных ситуаций с местным населением. Во избежание двоякого толкования и предъявления ложных обвинений считаем целесообразным, где это допустимо, фиксировать любые спорные ситуации, необоснованные опросы и беседы на доступные вам устройства видео— и аудиозаписи», — отмечается в документе.

Появление этого заявления в субботу, 31 марта, думается, было не случайным. В четверг, 5 апреля, в Лондоне в рамках розыгрыша футбольного Кубка Европы местный «Арсенал» принимает московский ЦСКА. Ожидается, что на четвертьфинальный матч прилетят тысячи российских фанов. Это ребята отнюдь не робкого десятка.

Британцы легко могут спровоцировать массовые драки, как это было, например, во Франции на Чемпионате Европы-2016. Тогда наши отвесили британцам приличных оплеух, уступая значительно числом, обратили англичан в бегство. Сейчас у бриттов есть шанс взять реванш за тот позор. А заодно обвинить в развязывании драк российских болельщиков. Наверняка ведь благим матом завопят: «Гляньте, что русские творят!». Сначала, мол, Скрипалей отравили, а теперь на нашей же земле простым парням лица в кровь бьют — звери!

И, раскручивая маховик русофобии, в очередной раз призвать к бойкоту ЧМ-2018.

К слову, «фобия» — это в дословном переводе «страх», а страх всегда иррационален. Именно этим пользуются власти западных стран, увеличивая уровень антироссийской риторики буквально во всем, причем — неважно, насколько логичны и убедительны их выводы — обыватель с готовностью воспримет любые обвинения против России, если он будет всерьез запуган «российской угрозой». А сегодня уровень антироссийской истерии на Западе и особенно — в Великобритании, преодолел все разумные пределы. При этом Лондон, несмотря на то, что давно перестал быть самой могущественной империей на Земле, продолжает пребывать в святой уверенности в том, что именно его стиль общения с окружающими остается эталоном демократии и прогрессивного способа коммуникации.

А ведь четыреста лет назад российский император Петр I учился демократии у англичан. 2 апреля 1698 года он побывал на заседании обеих палат английского парламента , где в присутствии короля обсуждался вопрос о поземельном налоге. Когда дебаты были закончены, император заметил: «Весело слушать, когда подданные открыто говорят своему государю правду». Идея коллективного обсуждения государственных решений ему тогда понравилась.

— Да, Петру Великому интересно было слушать парламентские дебаты. Но надо учитывать, что прежде чем такие дебаты стали возможны, королевскую власть в Англии приручили без излишних церемоний. Сперва методами пуританской революции и усекновения головы Карла Первого Стюарта (кстати, по приговору того же парламента, сфабрикованному из воздуха узурпатором Кромвелем). Затем последовали еще несколько революций, а с основанием банка Англии в 1694 г. политическая власть в Туманном Альбионе вообще стала стремительно переходить к финансовым кругам, королевский же двор превращал в костюмированную оперу, — говорит политолог Владимир Можегов.

— Едва ли Петру Великому понравилась бы английская политическая действительность, углубись он в нее еще хотя бы на полвершка.

Будем все же трезво исходить из того, что сегодня за политической властью так называемого свободного мира стоят, прежде всего, интересы финансовой олигархии. Демократия — такая же ширма и игрушка в ее руках, какой пару веков назад уже была власть английского королевского дома.

«СП»: — Легко ли научить британцев русофобии, если этим занимается государство на пропагандистском уровне?

— Фобии — основной материал работы пропагандистской машины, родиной которой, как известно, также является Англия. В свое время пуританская пропаганда успешно промыла мозги английским крестьянам, сформировав из них вышколенные отряды для уничтожения традиционного общества. Потом тех же крестьян частью уничтожили огораживанием, частью загнали в города, превратив в бесправных рабов индустриализации и капитала. 400 лет такого опыта — не шутки, здесь у англичан фактически нет конкурентов.

Что же до сегодняшнего английского общества, то за десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны манипуляторы славно над ним поработали, лишив его всякой ответственности и культуры, кроме инстинкта собственности. Сегодня это, как ни печально, просто бессмысленное стадо, которое можно в два оборота убедить в чем угодно.

«СП»: — Насколько серьезна опасность столкновения граждан России с русофобией на бытовом уровне?

— Это, повторяю, полностью в руках манипуляторов. Во время Первой мировой войны американскую публику кормили историями про то, как немецкие варвары нанизывают на штыки бельгийских детей и поджаривают их как сосиски на кострах для развлечения. Шокированная американская публика на полном серьёзе все это глотала, в итоге позволив Вильсону и стоящим за ним банкирским домам втянуть Америку в мировую войну. Тогда после войны американцам пришлось извиняться перед немцами за преднамеренную дикую ложь. Сегодня этого уже не требуется. Все стало гораздо проще. При том, что сознание современного западного человека, лишенного традиционной культуры и воспитанного американскими сериалами, выхолощено до полной стерильности.

«СП»: — Может ли возникнуть ответная британофобия в России?

— Не думаю, что у нас может возникнуть ненависть к английскому народу. И сомневаюсь, что наша госпропаганда опустится до того, чтобы такую ненависть насаждать. Британских же манипуляторов сознанием опасаться, конечно, стоит. Я имею в виду, конечно, не клоунов, вроде Бориса Джонсона Терезы Мэй , разыгрывающих написанные для них роли, но авторов постановки. Это публика весьма умная и коварная.

«СП»: — В каких еще странах может повториться аналогичная ситуация?

— Думаю, что в континентальной Европе раскрутить маховик русофобии будет сложнее, чем на островах и в Америке. Однако надо иметь в виду, что все более-менее массовые средства информации в Европе находятся в руках все той же финансовой верхушки и тех же профессиональных манипуляторов, так что нарастания шквала истерии стоит ожидать. Конечно, наиболее податливый в этом смысле материал — поляки и украинцы, вообще к истерии склонные. В серьезных же странах — Германии и Франции — это уже сложнее. Не говоря о юге Европы, где сильны католические традиции.

Сегодня в Европе вообще нарастает традиционалистская реакция. И я не сомневаюсь, что маховик русофобии раскручивается именно для того, чтобы сбить этот опасный для финансового олигархата процесс. Нам же наоборот, следует эту европейскую реакцию всячески поддержать. Как? Защита европейской культуры, европейской идентичности, европейского христианства, наконец — вот что должно стать основным тоном нашей контрпропаганды.

Россия всегда была культуроцентричной страной, наша культура 19 века просияла во всем мире. И сегодня, я уверен, наша настоящая миссия — стать спасителями культуры и европейской традиции от полного уничтожения. Выдвинув лозунги спасения национальных культур от их перемалывания в жерновах глобализации, мы, уверен, обретем миллионы союзников по всему миру. Гораздо больше, чем было некогда у СССР. Вот что пора осознать нашим властям и не терять времени даром.

По словам эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, Англия никогда не была «старой и доброй».

— Это сказки для наивных иностранцев. За полвека до визита Петра они «своего короля Карлуса до смерти казнили» и на острове установился режим сектантской (пуританской) диктатуры Кромвеля. От него пострадала не только Великобритания, но и Ирландия , причем в большей степени. Лорд-протектор устроил настоящий геноцид ирландцев. Причем все это делалось в условиях работающего парламента и через 450 лет после принятия Хартии вольности (впрочем, она не помешала и войне Алой и Белой роз). Сам Кромвель и был порождением парламента. Вскоре англичане отказались от крайностей эпохи лорда-протектора, но в их политической практике навсегда осталось пренебрежение другими народами. Особого разума на островах никогда и не было, это, конечно, не конгломерат протестантских сект как США , но тоже государство, уверенное в своей исключительности.

«СП»: — Отразится ли все это на отношении к русским у простых британцев?

— Отношение к русским у простых британцев и так характеризуется тревожностью, а после того, как масс-медиа стали лепить из России полноценного врага, недоверие к русским стало только нарастать. Поляков или литовцев в Британии откровенно презирают, а русских боятся. Но будем объективны — не все рассказы про Лондонград являются вымыслами. В столицу Великобритании съехались криминальные и околокриминальные деятели со всего СНГ и говорят они по-русски.

«СП»: — Оправданы ли сейчас опасения посольства?

— Каждый гражданин России, отправляющийся на Запад, должен был готов к тому, что его будут там унижать. Например, проводить проктологический осмотр на предмет провоза наркотиков. У полиции есть такое право. Так что я бы не советовал в нынешних условиях ехать в Лондон. Нечего там делать. Но если кто жить не может без «Бриташки», то пусть едет на свой страх и риск, если не страшно за свою задницу.

Русофобия в Британии имеет многовековые корни, иногда она была основана на реальных событиях, но чаще нет. Большую роль в формировании русофобских настроений сыграла европейская политэмиграция в Лондоне в середине XIX века. Не только Герцен, но и польские революционеры, например. Но Герцен боролся не с Россией, он боролся с самодержавием, а вот британцы это отождествили. События 20-х годов XX века, известные как «письмо Зиновьева», довершили процесс создания из России полноценного врага уже в образе СССР. Да и потом было много чего интересного. Одна история о том, как в 60-е разведчик Иванов отправил в отставку все британское правительство, поскольку имел отношения с любовницей главы Форин-офис, чего стоит.

«СП»: — Кто еще может внезапно оказаться подвержен русофобии?

Венгрия, — Латентной русофобией заражены многие страны Европы. Очень уж многим мы в свое время наступили на хвост. Можно только лишь назвать страны, где сейчас этот процесс не столь выражен — Австрия Финляндия . Но как долго они продержатся — неизвестно.

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