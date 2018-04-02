20-летняя дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию 

Старшая дочь актера и телеведущего Михаила Пореченкова поступила в зарубежный университет. В результате, в 20 лет девушка, не раздумывая, переехала из Москвы за границу. Об этом журналистам рассказал ее дедушка Евгений Михайлович, который также является отцом Михаила Пореченкова.
Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах. Это известный в мире вуз. Очень рад за внучку, она талантливая, способная!,
рассказал дедушка «СтарХиту».
Университет располагается в городе Роттердам в Южной Голландии. До переезда в Нидерланды Варвара два года училась в Москве — в Школе-студии МХАТ. Однако, решилась на перемены и подала документы в зарубежный вуз на факультет «Коммуникации и медиа». Дедушка признался, что Варвара сильно нервничала на вступительных экзаменах, но, в итоге, все сдала успешно.
Не бойтесь принимать свои собственные решения, бросить все на карту и жизнь переломить свою! Спасибо всем, кто поддерживал и верил в то, что у меня получится…
писала Варя на своей странице в Facebook.
Журналистам также удалось узнать, что дочь актера теперь живет в общежитии при университете. Напомним, у Михаила Пореченкова уже есть пятеро детей. Старший сын Владимир, который родился еще в 1989 году, сейчас мечтает переехать с семьей из Таллина в Москву. Варвара — дочь Михаила Пореченкова от первого брака с Екатериной Пореченковой. Девушка родилась в 1998 году. Судя по всему, когда-то она планировала пойти по стопам отца и даже снялись в его фильме «День Д». Вместе со второй женой Ольгой Михаил Пореченков сейчас растит сына Михаила (родился в 2002 году), дочь Марию (появилась на свет в 2004 году) и 7-летнего сына Петра. Фото: Instagram @porechenkov_official_page