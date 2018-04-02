Ещё
20-летняя дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20-летняя дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Старшая дочь актера и телеведущего Михаила Пореченкова поступила в зарубежный университет. В результате, в 20 лет девушка, не раздумывая, переехала из Москвы за границу. Об этом журналистам рассказал ее дедушка Евгений Михайлович, который также является отцом Михаила Пореченкова.
Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах. Это известный в мире вуз. Очень рад за внучку, она талантливая, способная!,
рассказал дедушка «СтарХиту».
Университет располагается в городе Роттердам в Южной Голландии. До переезда в Нидерланды Варвара два года училась в Москве — в Школе-студии МХАТ. Однако, решилась на перемены и подала документы в зарубежный вуз на факультет «Коммуникации и медиа». Дедушка признался, что Варвара сильно нервничала на вступительных экзаменах, но, в итоге, все сдала успешно.
Не бойтесь принимать свои собственные решения, бросить все на карту и жизнь переломить свою! Спасибо всем, кто поддерживал и верил в то, что у меня получится…
писала Варя на своей странице в Facebook.
Журналистам также удалось узнать, что дочь актера теперь живет в общежитии при университете. Напомним, у Михаила Пореченкова уже есть пятеро детей. Старший сын Владимир, который родился еще в 1989 году, сейчас мечтает переехать с семьей из Таллина в Москву. Варвара — дочь Михаила Пореченкова от первого брака с Екатериной Пореченковой. Девушка родилась в 1998 году. Судя по всему, когда-то она планировала пойти по стопам отца и даже снялись в его фильме «День Д». Вместе со второй женой Ольгой Михаил Пореченков сейчас растит сына Михаила (родился в 2002 году), дочь Марию (появилась на свет в 2004 году) и 7-летнего сына Петра. Фото: Instagram @porechenkov_official_page
Letidor.ru: последние новости
Лолита Милявская показала, как артистично поет ее дочь Ушедшая в декрет Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике Кристина Орбакайте поблагодарила Владимира Преснякова за сына
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп предложил Путину встретиться203
На борту рейса Москва-Бангкок произошло ЧП51
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому105
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки55
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России515
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
02:35
Лавров рассказал о детских играх Запада
Политика
04:14
Варум похвасталась новым талантом мужа
Шоу-бизнес
00:51
Москвичей позвали в парки
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение