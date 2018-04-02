20-летняя дочь Михаила Пореченкова уехала жить в Голландию

Старшая дочь актера и телеведущего Михаила Пореченкова поступила в зарубежный университет. В результате, в 20 лет девушка, не раздумывая, переехала из Москвы за границу. Об этом журналистам рассказал ее дедушка Евгений Михайлович, который также является отцом Михаила Пореченкова.

Варечка поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах . Это известный в мире вуз. Очень рад за внучку, она талантливая, способная!,

Университет располагается в городе Роттердам в Южной Голландии. До переезда в Нидерланды Варвара два года училась в Москве — в Школе-студии МХАТ. Однако, решилась на перемены и подала документы в зарубежный вуз на факультет «Коммуникации и медиа». Дедушка признался, что Варвара сильно нервничала на вступительных экзаменах, но, в итоге, все сдала успешно.

Не бойтесь принимать свои собственные решения, бросить все на карту и жизнь переломить свою! Спасибо всем, кто поддерживал и верил в то, что у меня получится…

писала Варя на своей странице в Facebook.