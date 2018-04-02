Бледанс возбудилась от упругого ореха юного жиголо

Актрису застукали стрипклубе. Звезда призналась, что периодически посещает такие заведения чтобы от души повеселиться.

Эвелина вместе со своей подругой артисткой Жанной Эппле заглянула в ночное заведение, где для увеселения публики танцуют полуголые юноши. Бледанс была инкогнито, но журналисты все же узнали ее.

По признанию Эвелины она может смотреть на стриптизеров только после хорошей дозы алкоголя. На трезвую голову исполнители эротических номеров ей кажутся неестественными и глуповатыми.

"Там на входе наливают хорошую настоечку. Но одной рюмочки недостаточно. Надо выпить как минимум три. Потому что когда смотришь на них на трезвую голову, то вроде бы понимаешь, что плечи у них есть, попа есть, а пенис как-то не очень. Даже можно назвать такой поход "В поисках члена". В лица стриптизеров вообще нельзя вглядываться. Просто, как правило, у них тупые глаза, неинтересные", — поделилась звезда.

Эвелина уверяет, что на мужском стриптизе можно от души поржать, поплясать, выпить и повеселиться с подругами. Ей очень нравится музыка, каторая обычно играет в таких заведениях.

"Сейчас же нет дискотек, есть клубы, а там в основном звучит тяжелая музыка. А вот в стриптиз-клубе даже какие-нибудь "Розовые розы" могут поставить", — смеется артистка.

Бледанс призналась, что ее новый возлюбленный Сергей Демчев , не против подобных шалостей зазнобы. Он не устраивает сцен ревности и не стремится контролировать каждый ее шаг.

"Мужчина должен верить, что он для тебя единственный. Он обязан понимать, что если женщине что-то запрещать, в чем-то ее щемить, чего-то ей не давать, то она будет хотеть этого еще больше и все равно сделает все тайно. Так лучше ей все разрешить, и тогда она поиграется и поймет, что оно на самом деле не особо интересно. Я не могу постоянно быть при мужике. Иногда я должна быть самочкой, которая в поиске", — цитирует Бледанс Sobesednik.ru.

Эвелина уверена, что внешность в мужчине — не главное. Кавалер должен уметь поддержать беседу на любую тему, быть галантным и эрудированным. "Я поэтому и пошла на мужской стриптиз, чтобы в очередной раз понять, что это не мое. То есть мальчики там красивые, они так ластятся все, готовы продолжить отношения бесплатно за пределами клуба. Но это все равно не интересно. Их можно просто потрогать, сказать: "Молодец! Накачал хорошую, упругую попу!", — подытожила артистка.