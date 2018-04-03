В учреждениях для детей-сирот Запада столицы прошёл «День Аиста»

День Аиста уже стал традиционным, он проходит ежегодно в последнюю субботу марта и октября. В этом году он состоялся 31 марта в Центре содействия семейному воспитания «Сколковский» по адресу: ул. Сколковское шоссе д. 6.

«День аиста не отмечен в календаре. Ведь аисты не летают по расписанию… Но уже несколько лет в детских домах Москвы появилась добрая традиция устраивать весной и осенью День аиста», — рассказала Виктория Свиридова, советник депутата Московской городской Думы П. А. Поселёнова.

В ходе мероприятий гости могли пообщаться с детьми в комфортной атмосфере, а также получить консультации специалистов по вопросам семейного устройства. В учреждении был организован концерт, мастер-класс и чаепитие.

«Люди активно интересуются усыновлением, просто не обладают информацией о том, куда обратиться, какие документы собрать. Каждому детскому дому, каждому центру содействия семейному устройству необходимо вести информационную кампанию, а именно рассказывать о себе в социальных сетях, в местных СМИ», — отметил Денис Лыткин, председатель Молодежного общественного экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве, помощник депутат Государственной Думы РФ ФС VII созыва В. И. Лысакова.

Основной целью работы большого коллектива центра содействия «Сколковский» является медицинская и педагогическая реабилитация детей, подготовка детей к жизни в обществе.

«Как по-разному у всех складывается жизнь! Одни растут в любви и ласке и не знают, что бывает по-другому. Когда ты одинок с самых первых дней. Что может быть ценнее, чем подарить свою любовь сироте? Мне кажется, на такую щедрость души способен не каждый», — рассказала Наталья Краснослободцева, руководитель исполкома местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» района Можайский ЗАО г. Москвы

Популярность мероприятия растет год от года: в 2013 году в нем приняли участие порядка 1 тысячи человек, а в 2016 году — более 2,6 тысяч.

«В каждом детском доме — свой сценарий Дня аиста. Где-то устраивают концерт с участием детей. Где-то воспитатели «представляют» каждого ребенка. Но самые хорошие отзывы — о Дне аиста, где «родители» и «дети» просто играют вместе на огромном ковре. И, наверное, над этим большим ковром распростер свои крылья добрый Аист и принесет малыша в руки пусть и не биологических, но родителей, -отметила Наджие Гаврилюк, директор ГБУ ТЦСО «Можайский».

«Гости с большим удовольствием посмотрели концерт с участием воспитанников. На концерте выступил ученик 4 «В» класса нашей школы со своей партнершей, они подарили ребятам зажигательный танец. Все гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению «Солнечной сумочки». В конце праздника воспитанникам подарили вкусные подарки. Остались довольны все: и дети, и взрослые», — рассказала Елена Кузнецова, педагог-организатор ГБОУ «Школа №1400».

«Детские дома не должны быть плохими или хорошими, их просто не должно быть, каждый ребёнок должен найти свою семью, но не все так просто», отметила Наталья Острецова, начальник отдела по работе с населением Управы. Можайского района ЗАО г. Москвы.

В акции участвуют 38 учреждений из разных округов города столицы.