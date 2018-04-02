Утвержден образец марки, разрешающей использовать РЭС на стадионах ЧМ по футболу 2018 г.

Утвержден образец специальной марки, разрешающей использовать радиоэлектронные средства (РЭС) на стадионах чемпионата мира по футболу в России , сообщили в пресс-службе федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

«В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 утвержден разработанный Роскомнадзором совместно с Оргкомитетом «Россия-2018» образец специальной марки, дающей право работать РЭС на территории стадионов и Международного вещательного центра чемпионата мира», — говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно установленному порядку, все РЭС, используемые в местах проведения чемпионата, должны до начала работы получить разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов, а затем пройти процедуры тестирования и маркирования. (Данное правило не распространяется на ряд типов РЭС, в их числе: абонентские устройства сотовой связи стандартов GSM, IMT-MC, UMTS, LTE, устройства дистанционного управления радиосигнализации автомашин, пользовательские приемные устройства навигационных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС и другие. Использование таких РЭС осуществляется без оформления разрешения на использование радиочастот и маркирования). Тестирование осуществляют специалисты подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы. Они проводят оценку РЭС на соответствие параметрам, указанным в разрешении.

«Если параметры соответствуют разрешенным, то на РЭС наклеивается специальная марка с QR-кодом или со встроенным радиочастотным идентификационным устройством (RFID). Если параметры не соответствуют разрешенным, радиочастотная служба при наличии технической возможности может перепрограммировать (перенастроить) РЭС. При выявлении нарушений условий использования радиочастот или радиочастотных каналов марка с РЭС должны быть удалена. При этом РЭС может быть удалено со спортивного объекта, а его владельца Оргкомитет «Россия-2018» может лишить аккредитации. Повторное получение марки возможно только после устранения нарушения и повторного прохождения процедуры тестирования и маркирования», — отметили в пресс-службе.

Подобные мероприятия проводятся в рамках крупных мероприятий не первый год. Так, на Кубке конфедераций Роскомнадзором было промаркировано 19 тыс. 560 РЭС, а перепрограммировано — 150 РЭС.