Молодые российские юристы переиграли англичан и стали лучшими в мире

29 марта 2018 года команда будущих юристов из России впервые выиграла международный ежегодный студенческий конкурс имени Виллема С. Виса (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, коротко Vis Moot) по международному коммерческому арбитражу. Он проводится в Венском университете на английском языке. Российские студенты участвуют в нем уже восемь лет, однако этот год — первый, когда в Vis Moot побеждают представители нашей страны. О победе российских студентов сообщает сайт НИУ ВШЭ.

Vis Moot состоит из нескольких раундов, в каждом из которых проходит импровизированное слушание по вымышленному делу, касающемуся международного коммерческого права. При этом одна из команд выступает в роли истца, другая — в роли ответчика. Всего в конкурсе принимали участие 362 команды из США Великобритании , Индии, России, Румынии и многих других.

В финальном бое представители НИУ ВШЭ сошлись со студентами Кембриджского университета. Они разбирали «дело», в котором одна компания требовала от второй заплатить за товар, сертификаты качества на который были получены за взятки, а та отказывалась давать деньги по международному договору, ссылаясь на то, что «поддельные» сертификаты свидетельствуют о нарушении этических норм при производстве товара. Спикерами российской команды-ответчика были Владимир Косцов и Гаяна Гулян. Команда из Кембриджа выступала в роли «неэтичного» истца. Арбитрами были профессиональные юристы и судьи из Германии , США и Франции

Студенты НИУ ВШЭ отмечают, что другие команды из России имели очень высокий уровень правовой подготовки и относились к игровым слушаниям не просто как к красивым выступлениям, а как к настоящей работе и ни в чем не уступали тем, для кого английский язык — родной. Залогом своего успеха они считают наставления сильных тренеров, слаженную командную работу, тщательную более чем полугодовую подготовку, включающую исследование международного коммерческого права и наиболее значимых реальных кейсов в его рамках, а также постоянные дискуссии и споры. Один из тренеров победителей, Эльза Даулетшина, благодарит за поддержку Елену Мазетову и Михаила Гальперина, а также другие команды-участницы, приходившие практически на каждый раунд поддержать «вышкинцев».

Первое место на конкурсе им. Виллема С. Мута досталось студентам РФ впервые за восемь лет участия представителей нашей страны в нем. А всего было проведено 25 ежегодных конкурсов. Годом ранее команда студентов факультета права НИУ ВШЭ практически в том же составе одержала победу в российском этапе конкурса по международному праву им. Филипа Джессопа, став лучшей среди 40 отечественных университетов.