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«Росатом» помог защитить объекты Черноморского флота от хакеров
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«Росатом» помог защитить объекты Черноморского флота от хакеров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Специалисты предприятия госкорпорации «Росатом» Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) создали прибор, помогающий обеспечить стопроцентную защиту от взлома выделенных линий оптоволоконной связи, он уже применяется в России на АЭС и на объектах Черноморского флота.
Как сообщается в официальном корпоративном издании российской атомной отрасли «Страна Росатом», речь идет о приборе Fobos-100GL, разработанном в Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) РФЯЦ-ВНИИЭФ. Прибор не позволяет нарушителям считывать информацию с оптоволоконных линий.
"Fobos устраняет принципиальную возможность скрытого сбора информации, так как не позволяет снять мощность сигнала выше известного квантового предела", — пояснил в интервью «Стране Росатом» начальник отдела ИТМФ Владимир Шубин.
Если сравнивать Fobos с другими способами обеспечения кибербезопасности, например, с криптографической защитой, то преимущества этого прибора в том, что он не дает ограничений по скорости и количеству каналов в одном волокне, пояснил Шубин.
По его словам, ВНИИЭФ производит прибор серийно, сейчас выпускается его второе поколение. «У нас два основных потребителя: „Росатом“ и министерство обороны. Я знаю, что наши Fobos стоят на объектах Черноморского флота и на российских атомных станциях», — сказал Шубин.
Взломать информационную сеть АЭС в России абсолютно невозможно, подчеркнул Шубин. «Fobos сразу обнаружит несанкционированный доступ, даст сигнал о вторжении и прекратит передачу данных. Причем сделает все это на ранней стадии, а не когда уже подключение выполнено. А дальше активируется целая система защиты. Fobos — та ее часть, которая работает непрерывно, в круглосуточном режиме», — отметил он.
Пока прибор работает на выделенных линиях протяженностью до 100 километров, и перед разработчиками стоит задача «заставить» его функционировать на линиях длиной до тысячи километров, добавил Шубин. «Увеличение дальности нужно для подключения предприятий оборонно-промышленного комплекса к вычислительным ресурсам», — пояснил он.
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