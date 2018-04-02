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Анонимность не порок, а необходимость
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Анонимность не порок, а необходимость 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
После трагических событий в Кемерове в Госдуме вновь оживились сторонники запрета на анонимность интернете. В омерзительных постах множества популярных блогеров, уже который день кричащих в унисон о том, что «власти скрывают!», депутат Михаил Емельянов увидел очередной этап «кампании по дискредитации России». И теперь парламентарий предлагает срочно возвращаться к вопросу о ликвидации анонимности в глобальной сети.
Разумеется, определенный резон в его словах имеется. Под вымышленным именем очень «здорово» сеять в умах людей панику и недоверие ко всем вокруг, делясь сомнительными «сведениями от надежных источников». А потом ловить на этом «лайки», зарабатывая на просмотрах. А вот сказать подобное от своего имени мало кто решится. Ведь в дверь могут очень быстро постучать правоохранители. Однако давайте будем честны — настоящая анонимность в сети умерла уже очень давно. Почти во все социальные сети, равно как и в сервисы государственных услуг, мы входим с помощью номера мобильного телефона, который зарегистрирован, представьте себе, на паспорт.
Есть и еще один важный момент. Уничтожение анонимности раскроет реальные имена не только сетевых грубиянов, но и обычных людей. И это подставит их под удар и породит новый виток сетевого хулиганства. Ведь зная реальное имя пользователя, достаточно открыть телефонный справочник и получить номер его телефона, домашний адрес и так далее.
К тому же, что делать с законом «О защите персональных данных», согласно которому всю собранную информацию провайдеры имеют право обрабатывать и передавать куда-либо только с согласия самого субъекта (или в исключительных случаях, связанных с правоохранительной деятельностью или угрозой жизни и здоровью)? Есть еще и статья Конституции, гарантирующая неприкосновенность частной жизни. Так что придется либо менять закон, делая имя фамилию и отчество общедоступными, либо придумывать другие способы идентификации в Сети.
А идиотов-пранкеров все равно найдут правоохранительные органы. Все инструменты у них для этого имеются.
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