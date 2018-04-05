Юрий Дудь стал амбассадором Hyundai

Журналист пояснил, что сотрудничество с корейским автобрендом не случайно: «Я пересел на Hyundai, и это осознанный и приятный выбор. Уже больше месяца я передвигаюсь на дизельном Santa Fe, и как минимум одну важную проверку он прошел. Два важных пассажира на заднем сидении, четыре чемодана и — самое главное — гигантский чехол для двух сноубордов и оборудования поместились туда вообще без труда. Еще никогда мне не было так легко добираться в Красную Поляну. Hyundai полностью отвечает моим представлениям о том, каким должен быть современный автомобиль: безопасный, комфортный и технологичный. При этом у Hyundai получается совмещать две трудно сочетаемые категории — инновации и доступность».

Первый совместный проект Юрий Дудь и Hyundai организуют во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, официальным партнером которого является компания Hyundai Motor.