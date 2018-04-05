Ещё
Юрий Дудь стал амбассадором Hyundai
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Дудь стал амбассадором Hyundai 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Юрий Дудь, главный редактор издания Sports.ru, автор и ведущий шоу на YouTube-канале «вДудь», стал официальным амбассадором бренда Hyundai в России.
Журналист пояснил, что сотрудничество с корейским автобрендом не случайно: «Я пересел на Hyundai, и это осознанный и приятный выбор. Уже больше месяца я передвигаюсь на дизельном Santa Fe, и как минимум одну важную проверку он прошел. Два важных пассажира на заднем сидении, четыре чемодана и — самое главное — гигантский чехол для двух сноубордов и оборудования поместились туда вообще без труда. Еще никогда мне не было так легко добираться в Красную Поляну. Hyundai полностью отвечает моим представлениям о том, каким должен быть современный автомобиль: безопасный, комфортный и технологичный. При этом у Hyundai получается совмещать две трудно сочетаемые категории — инновации и доступность».
Первый совместный проект Юрий Дудь и Hyundai организуют во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, официальным партнером которого является компания Hyundai Motor.
FashionTime: последние новости
Анна Хилькевич рассекретила свою беременность Викторию Романец обвиняют в мошенничестве Бузова: "Секса нет у меня почти уже два года"
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге72
«Крым захватим танками»187
В Подмосковье обвалились цены на дачи81
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова110
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством76
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение