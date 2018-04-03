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Юрий Дудь стал амбассадором бренда Hyundai в России
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Юрий Дудь стал амбассадором бренда Hyundai в России 

Rambler News Service 11 минут назад
Фото: Собака
Юрий Дудь, главный редактор издания Sports.ru, автор и ведущий шоу на YouTube-канале «вДудь», стал официальным амбассадором бренда Hyundai в России, сообщили в Hyundai Motor.
Первый совместный проект Юрий Дудь и Hyundai организуют во время Чемпионата мира по футболу в России, официальным партнером которого является компания Hyundai Motor.
«Летом нас ждет грандиозный движ, и вместе с Hyundai мы планируем сделать пару отличных историй, связанных с футболом», — сказал Юрий Дудь. Стороны не раскрывают условия сотрудничества.
По данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ) Юрий Дудь занял первое место в исследовании «Самый дорогой блогер».
Размещение в выпуске шоу «вДудь» с 2,9 млн подписчиков обойдется рекламодателю в 1,2 млн рублей. В РИАБ объясняют такую цену взрывным ростом канала в прошлом году, а также стабильностью просмотров: все выпуски 2018 года набрали более 3 млн просмотров. Кроме того, цену поддерживает высокая активность в комментариях под видео, отмечают в РИАБ.
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