Юрий Дудь стал амбассадором бренда Hyundai в России

Первый совместный проект Юрий Дудь и Hyundai организуют во время Чемпионата мира по футболу в России, официальным партнером которого является компания Hyundai Motor.

«Летом нас ждет грандиозный движ, и вместе с Hyundai мы планируем сделать пару отличных историй, связанных с футболом», — сказал Юрий Дудь. Стороны не раскрывают условия сотрудничества.

По данным Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ) Юрий Дудь занял первое место в исследовании «Самый дорогой блогер».

Размещение в выпуске шоу «вДудь» с 2,9 млн подписчиков обойдется рекламодателю в 1,2 млн рублей. В РИАБ объясняют такую цену взрывным ростом канала в прошлом году, а также стабильностью просмотров: все выпуски 2018 года набрали более 3 млн просмотров. Кроме того, цену поддерживает высокая активность в комментариях под видео, отмечают в РИАБ.